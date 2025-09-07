Один человек погиб, четверо пострадали из-за вражеских обстрелов в Харьковской области – прокуратура
Киев • УНН
6 сентября Купянск и район подверглись вражеским атакам, что привело к гибели одного человека и ранениям четырех других. Обстрелы включали удары FPV-дронами и другие атаки, повреждено здание сельсовета.
В субботу, 6 сентября, в результате вражеских атак на Купянск и район погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
Купянск
По данным следствия, в ночь на 6 сентября вооруженные силы РФ совершили обстрел города: ранение получил 25-летний мужчина.
Около 10:00 в результате вражеской атаки погибла 66-летняя женщина
Купянский район
6 сентября ориентировочно в 00:15 в результате удара FPV-дрона по с. Нечволодовка ранен 58-летний житель.
Днем зафиксировано попадание российского FPV-дрона по с. Ольховатка — ранен 54-летний мужчина.
Около 15:00 в результате вражеской атаки по с. Осиново ранен 84-летний житель.
Вечером БПЛА ударил по помещению сельсовета в Приколотном. Здание повреждено, без пострадавших.
Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
Напомним
С начала сентября Россия применила более 1300 БПЛА, почти 900 авиабомб и до 50 ракет против Украины. Президент Зеленский призвал усилить санкции и поставки оружия для Украины.
Вражеский дрон атаковал лицей в Харькове: повреждено здание и окна - прокуратура03.09.25, 22:50 • 5860 просмотров