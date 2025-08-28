55 іноземних дипломатів відвідали місце російського удару по Києву де загинули дорослі й діти

Після варварського обстрілу Києва український міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із керівниками 55 іноземних дипломатичних місій відвідав зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі, де загинули щонайменше 14 мирних жителів, серед них четверо дітей. Про це міністр написав ц соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Після варварського російського удару по українській столиці важливо було відвідати разом із керівниками 55 іноземних дипломатичних місій місце одного з ударів – зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі – йдеться в повідомлення Сибіги.

Міністр подякував колезі Ігорю Клименку, який проінформував іноземних дипломатів про жертви та ліквідацію наслідків удару.

Сибіга підкреслив важливість того, щоб світ побачив масштаб російського терору і відреагував відповідними заходами:

росія – терористична держава. Ми очікуємо рішучої міжнародної реакції, нових жорстких санкцій і посилення підтримки України

Участь представників 55 дипломатичних місій у вшануванні пам’яті жертв стала сигналом солідарності з Україною та засудження агресії росії.

Нагадаємо

Неймовірну кількість шахедів та ракет запустив ворог. Втім Сили оборони працюють. Страшних наслідків уникнути повною міроюне вдалося. Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив і про антирекорд смертоносного запуску з боку рф, і про високі показники збиття.

Російські удари по Києву призвели до загибелі 15 людей, включаючи 4 дітей. Пошкоджено будівлю Британської Ради та офіси Представництва Європейського Союзу.