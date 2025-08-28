$41.320.08
Ексклюзив
07:27 • 24225 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 50378 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 52198 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 85733 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 63302 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 73974 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 189329 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90360 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55090 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 67731 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

55 іноземних дипломатів відвідали місце російського удару по Києву де загинули дорослі й діти

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Представники 55 іноземних дипломатичних місій відвідали зруйнований будинок у Дарницькому районі Києва. Візит відбувся після російського обстрілу, що призвів до загибелі 15 мирних жителів, включаючи чотирьох дітей.

55 іноземних дипломатів відвідали місце російського удару по Києву де загинули дорослі й діти

Після варварського обстрілу Києва український міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із керівниками 55 іноземних дипломатичних місій відвідав зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі, де загинули щонайменше 14 мирних жителів, серед них четверо дітей. Про це міністр написав ц соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Після варварського російського удару по українській столиці важливо було відвідати разом із керівниками 55 іноземних дипломатичних місій місце одного з ударів – зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі

– йдеться в повідомлення Сибіги.

Міністр подякував колезі Ігорю Клименку, який проінформував іноземних дипломатів про жертви та ліквідацію наслідків удару.

Сибіга підкреслив важливість того, щоб світ побачив масштаб російського терору і відреагував відповідними заходами: 

росія – терористична держава. Ми очікуємо рішучої міжнародної реакції, нових жорстких санкцій і посилення підтримки України

Участь представників 55 дипломатичних місій у вшануванні пам’яті жертв стала сигналом солідарності з Україною та засудження агресії росії.

Нагадаємо

Неймовірну кількість шахедів та ракет запустив ворог. Втім Сили оборони працюють. Страшних наслідків уникнути повною міроюне вдалося. Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив і про антирекорд смертоносного запуску з боку рф, і про високі показники збиття.

Російські удари по Києву призвели до загибелі 15 людей, включаючи 4 дітей. Пошкоджено будівлю Британської Ради та офіси Представництва Європейського Союзу.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Юрій Ігнат
Європейський Союз
Ігор Клименко
Україна
Київ