55 иностранных дипломатов посетили место российского удара по Киеву, где погибли взрослые и дети

После варварского обстрела Киева украинский министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с руководителями 55 иностранных дипломатических миссий посетил разрушенный жилой дом в Дарницком районе, где погибли по меньшей мере 14 мирных жителей, среди них четверо детей. Об этом министр написал в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

После варварского российского удара по украинской столице важно было посетить вместе с руководителями 55 иностранных дипломатических миссий место одного из ударов – разрушенный жилой дом в Дарницком районе – говорится в сообщении Сибиги.

Министр поблагодарил коллегу Игоря Клименко, который проинформировал иностранных дипломатов о жертвах и ликвидации последствий удара.

Сибига подчеркнул важность того, чтобы мир увидел масштаб российского террора и отреагировал соответствующими мерами:

Россия – террористическое государство. Мы ожидаем решительной международной реакции, новых жестких санкций и усиления поддержки Украины

Участие представителей 55 дипломатических миссий в чествовании памяти жертв стало сигналом солидарности с Украиной и осуждения агрессии России.

Напомним

Невероятное количество шахедов и ракет запустил враг. Впрочем, Силы обороны работают. Страшных последствий избежать в полной мере не удалось. Глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил и об антирекорде смертоносного запуска со стороны РФ, и о высоких показателях сбития.

Российские удары по Киеву привели к гибели 15 человек, включая 4 детей. Повреждено здание Британского Совета и офисы Представительства Европейского Союза.