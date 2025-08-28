$41.320.08
Эксклюзив
07:27 • 24766 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 51762 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 53290 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 86808 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 64228 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 74440 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 190623 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90418 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 55124 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 67761 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
55 иностранных дипломатов посетили место российского удара по Киеву, где погибли взрослые и дети

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

Представители 55 иностранных дипломатических миссий посетили разрушенный дом в Дарницком районе Киева. Визит состоялся после российского обстрела, который привел к гибели 15 мирных жителей, включая четырех детей.

55 иностранных дипломатов посетили место российского удара по Киеву, где погибли взрослые и дети

После варварского обстрела Киева украинский министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с руководителями 55 иностранных дипломатических миссий посетил разрушенный жилой дом в Дарницком районе, где погибли по меньшей мере 14 мирных жителей, среди них четверо детей. Об этом министр написал в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

После варварского российского удара по украинской столице важно было посетить вместе с руководителями 55 иностранных дипломатических миссий место одного из ударов – разрушенный жилой дом в Дарницком районе

– говорится в сообщении Сибиги.

Министр поблагодарил коллегу Игоря Клименко, который проинформировал иностранных дипломатов о жертвах и ликвидации последствий удара.

Сибига подчеркнул важность того, чтобы мир увидел масштаб российского террора и отреагировал соответствующими мерами: 

Россия – террористическое государство. Мы ожидаем решительной международной реакции, новых жестких санкций и усиления поддержки Украины

Участие представителей 55 дипломатических миссий в чествовании памяти жертв стало сигналом солидарности с Украиной и осуждения агрессии России.

Напомним

Невероятное количество шахедов и ракет запустил враг. Впрочем, Силы обороны работают. Страшных последствий избежать в полной мере не удалось. Глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил и об антирекорде смертоносного запуска со стороны РФ, и о высоких показателях сбития.

Российские удары по Киеву привели к гибели 15 человек, включая 4 детей. Повреждено здание Британского Совета и офисы Представительства Европейского Союза.

Степан Гафтко

