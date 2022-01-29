29 січня – День пам’яті героїв Крут

День пам’яті героїв Крут

Цього дня українці шанують пам’ять героїв Крут – студентів, які відчайдушно стримували більшовицький наступ біля залізничної станції, що дало час українській делегації укласти Берестейський договір.

Стратегічно важливу станцію під Черніговом, яка вела до Києва, захищали студенти старших курсів першої в Україні юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького. На допомогу до них скерували Студентський курінь і так званий курінь “Смерті”. Наймолодшим бійцям було по 16 років.

Вранці 29 січня на українські позиції напала 4-тисячна армія червоноармійців. Запеклий бій тривав цілий день. Під вечір українські сили почали відступати в бік Києва і знищувати за собою колії.

У темряві заблукало 27 юнаків. Їх взяли в полон більшовики, а потім убили.

Хлопців поховали біля Аскольдової могили в Києві.

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни

Головна мета події – проведення запобіжних заходів, спрямованих на попередження загрози ядерної війни. В цей день до керівництва держав, які мають в своїх запасах атомну зброю, лунають заклики з необхідності її ліквідації.

Передумовою для створення цього дня стала Делійська декларація. Дату святкування обрано на честь дня підписання цього документу, яке відбулося 29 січня 1985 року у столиці Індії – Нью-Делі. Серед перших держав, які підписали цю декларацію , були Індія, Швеція, Аргентина, Мексика, Танзанія та Греція.

День винаходу бензинового автомобіля

У 1886 році 29 січня Карл Бенц з Німеччини створив перший бензиновий автомобіль у світі. Цього самого дня він оформив патент на свій винахід. На першому кресленні німецького винахідника було зображено триколісне важке авто, яке вміщало двох пасажирів та було обладнане бензиновим мотором, що допомагав розвивати пристрою швидкість до 16 кілометрів на години. Такий екіпаж дістав назву Моторваген.

Автомобіль Карла Бенца було обладнано усім, що зараз містить сучасна машина: трансмісія, зчеплення, гальма, підвіска та амортизатори коліс, бензиновий мотор.

День пазла та головоломки

Дата 29 січня пов’язана з найпершим винаходом пазлів у світі, які створив Джон Спілсбері у XVIII столітті. Винахідник був гравером та картографом, тому й вигадав таку тематичну гру, розділивши чорно-білу карту світу за контуром кордонів країн та запропонувавши зібрати їх знову. Такі головоломки до XIX століття використовували як навчальні елементи, тому що їхню основу робили з доволі дорогого дерева, з яким не дозволяли гратися.

Згодом дерево замінили на картон, тому пазли стали доступні усім. Наразі технологія виробництва мало змінилася, тому пазли й досі користуються популярністю у світі.

День поклоніння чесним веригам апостола Петра

У побуті свято називають також Петра Вериги. Цей день відомий у наших предків під назвою Петра-покорму.

Вериги – це кайдани або ланцюги, які стримують руки. Православні віряни надягали на себе такі вериги для контролю над своїм тлінним тілом, щоб виховати у собі смиренність.

Історія свята сягає тих далеких років, коли ще правив цар Ірод Агріппа. Апостола Петра було кинуто у темницю за християнські проповіді. Його скували важкими кайданами та залишили на ніч – до суду. Після настання темряви до преподобного з’явився ангел, який визволив його із в’язниці. Тим часом вериги, до яких торкався апостол, стали справжньою коштовністю у народу, яка зцілювала та благословляла багатьох нужденних.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Зосима, Леоніла, Неон, Максим, Нестор, Петро, Іван, Георгій.