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15 марта, 19:03 • 102076 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132784 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117806 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111795 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101728 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99769 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86786 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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29 января – День памяти героев Крут

29 января – День памяти героев Крут

Киев • УНН

 • 20618 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня День памяти героев Крут, Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны, День изобретения бензинового автомобиля, День пазла и головоломки, День поклонения честным веригам апостола Петра, информирует УНН.

День памяти героев Крут

В этот день украинцы чтят память героев Крут - студентов, которые отчаянно сдерживали большевистское наступление у железнодорожной станции, что дало время украинской делегации заключить Берестейский договор.

Стратегически важную станцию ​​под Черниговом, ведущую в Киев, защищали студенты старших курсов первой в Украине юношеской военной школы имени Богдана Хмельницкого. На помощь к ним направили Студенческий шалаш и так называемый шалаш “Смерти”. Самым молодым бойцам было по 16 лет.

Утром 29 января на украинские позиции напала 4-тысячная армия красноармейцев. Ожесточенный бой длился целый день. Вечером украинские силы начали отступать в сторону Киева и уничтожать за собой колеи.

В темноте заблудилось 27 юношей. Их взяли в плен большевики, а затем убили.

Ребят похоронили возле Аскольдовой могилы в Киеве.

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны

Главная цель события — проведение мер предосторожности, направленных на предупреждение угрозы ядерной войны. В этот день к руководству государств, которые имеют в своих запасах атомное оружие, раздаются призывы по необходимости его ликвидации.

Предпосылкой для создания этого дня стала Делийская декларация. Дата празднования выбрана в честь дня подписания этого документа, которое состоялось 29 января 1985 года в столице Индии - Нью-Дели. Среди первых государств, подписавших эту декларацию, были Индия, Швеция, Аргентина, Мексика, Танзания и Греция.

День изобретения бензинового автомобиля

В 1886 году 29 января Карл Бенц из Германии создал первый бензиновый автомобиль в мире. В этот же день он оформил патент на свое изобретение. На первом чертеже немецкого изобретателя было изображено трехколесное тяжелое авто, которое вмещало двух пассажиров и было оснащено бензиновым мотором, что помогало развивать устройству скорость до 16 километров в час. Такой экипаж получил название Моторваген.

Автомобиль Карла Бенца был оборудован всем, что сейчас содержит современная машина: трансмиссия, сцепление, тормоза, подвеска и амортизаторы колес, бензиновый мотор.

День пазла и головоломки

Дата 29 января связана с самым первым изобретением пазлов в мире, которые создал Джон Спилсбери в XVIII веке. Изобретатель был гравером и картографом, поэтому и придумал такую тематическую игру, разделив черно-белую карту мира по контуру границ стран и предложив собрать их снова. Такие головоломки до XIX века использовали как учебные элементы, потому что их основу делали из довольно дорогого дерева, с которым не позволяли играть.

Со временем дерево заменили на картон, поэтому пазлы стали доступны всем. Сейчас технология производства мало изменилась, поэтому пазлы до сих пор пользуются популярностью в мире.

День поклонения честным веригам апостола Петра

В быту праздник называют также Петра Вериги. Этот день известен у наших предков под названием Петра-покорма.

Вериги – это кандалы или цепи, сдерживающие руки. Православные верующие надевали на себя такие вериги для контроля над своим бренным телом, чтобы воспитать в себе смирение.

История праздника восходит к тем далеким годам, когда еще правил царь Ирод Агриппа. Апостол Петр был брошен в темницу за христианские проповеди. Его сковали тяжелыми наручниками и оставили на ночь до суда. После наступления темноты к преподобному явился ангел, вызволивший его из тюрьмы. Между тем вериги, к которым прикасался апостол, стали настоящей драгоценностью у народа, которая исцеляла и благословляла многих нуждающихся.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Зосима, Леонила, Неон, Максим, Нестор, Петр, Иван, Георгий.

Украинские Национальные Новости

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