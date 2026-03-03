28 млн грн повернули державі у двох справах про несплату податків за лютий - Київська обласна прокуратура

Повернення до державного бюджету 28 млн грн забезпечили Київська обласна прокуратура разом з БЕБ за лютий 2026 року у межах двох кримінальних проваджень про ухилення від сплати податків. Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає УНН.

За 28 днів лютого Київська обласна прокуратура у співпраці з ТУТ БЕБ у Київській області забезпечила повернення до державного бюджету 28 млн грн у межах двох кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків - повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними прокуратури, ідеться про два кримінальні провадження:

в одному з проваджень службова особа підприємства умисно застосувала занижену ставку оподаткування на прибуток, що призвело до ненадходження до бюджету 22 млн грн. Після викриття порушення кошти відшкодовано в повному обсязі;

в іншій справі керівник товариства ухилився від сплати ПДВ та акцизного податку під час операцій з реалізації підакцизної продукції. Йдеться про понад 6 млн грн збитків державі, які також компенсовано.

"28 мільйонів гривень вже працюють на перемогу та добробут України", - наголосили у прокуратурі.

В Україні запрацював Е-аудит: що потрібно знати платникам податків