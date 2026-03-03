28 млн грн повернули державі у двох справах про несплату податків за лютий - Київська обласна прокуратура

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Ексклюзив
13:15 • 6530 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 12998 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 13119 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 14293 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 19362 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 31687 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 101871 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84283 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60529 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51525 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
69%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 32603 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 34152 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 40318 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 15444 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 19686 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 10442 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 40527 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 49662 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 101858 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 66142 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Сибіга
Музикант
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 1076 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 8730 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 29138 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 36116 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 39551 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Financial Times

28 млн грн повернули державі у двох справах про несплату податків за лютий - Київська обласна прокуратура

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Київська обласна прокуратура та ТУТ БЕБ у Київській області повернули до держбюджету 28 млн грн. Кошти стягнуто в межах двох кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків.

28 млн грн повернули державі у двох справах про несплату податків за лютий - Київська обласна прокуратура

Повернення до державного бюджету 28 млн грн забезпечили Київська обласна прокуратура разом з БЕБ за лютий 2026 року у межах двох кримінальних проваджень про ухилення від сплати податків. Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає УНН.

За 28 днів лютого Київська обласна прокуратура у співпраці з ТУТ БЕБ у Київській області забезпечила повернення до державного бюджету 28 млн грн у межах двох кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними прокуратури, ідеться про два кримінальні провадження:

  • в одному з проваджень службова особа підприємства умисно застосувала занижену ставку оподаткування на прибуток, що призвело до ненадходження до бюджету 22 млн грн. Після викриття порушення кошти відшкодовано в повному обсязі;
    • в іншій справі керівник товариства ухилився від сплати ПДВ та акцизного податку під час операцій з реалізації підакцизної продукції. Йдеться про понад 6 млн грн збитків державі, які також компенсовано.

      "28 мільйонів гривень вже працюють на перемогу та добробут України", - наголосили у прокуратурі.

      В Україні запрацював Е-аудит: що потрібно знати платникам податків01.01.26, 15:59 • 4083 перегляди

      Юлія Шрамко

      КриміналКиївська областьФінанси
      Державний бюджет
      Бюро економічної безпеки України
      Україна