28 млн грн возвращены государству по двум делам о неуплате налогов за февраль - Киевская областная прокуратура

Киевская областная прокуратура и ТУТ БЭБ в Киевской области вернули в госбюджет 28 млн грн. Средства взысканы в рамках двух уголовных производств по уклонению от уплаты налогов.
Детали
По данным прокуратуры, речь идет о двух уголовных производствах:
- в одном из производств должностное лицо предприятия умышленно применило заниженную ставку налогообложения на прибыль, что привело к непоступлению в бюджет 22 млн грн. После выявления нарушения средства возмещены в полном объеме;
- в другом деле руководитель общества уклонился от уплаты НДС и акцизного налога при операциях по реализации подакцизной продукции. Речь идет о более чем 6 млн грн ущерба государству, которые также компенсированы.
"28 миллионов гривен уже работают на победу и благосостояние Украины", - подчеркнули в прокуратуре.
