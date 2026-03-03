28 млн грн возвращены государству по двум делам о неуплате налогов за февраль - Киевская областная прокуратура

Возврат в государственный бюджет 28 млн грн обеспечила Киевская областная прокуратура совместно с БЭБ за февраль 2026 года в рамках двух уголовных производств об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает УНН.

За 28 дней февраля Киевская областная прокуратура в сотрудничестве с ТУТ БЭБ в Киевской области обеспечила возврат в государственный бюджет 28 млн грн в рамках двух уголовных производств по уклонению от уплаты налогов - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным прокуратуры, речь идет о двух уголовных производствах:

в одном из производств должностное лицо предприятия умышленно применило заниженную ставку налогообложения на прибыль, что привело к непоступлению в бюджет 22 млн грн. После выявления нарушения средства возмещены в полном объеме;

в другом деле руководитель общества уклонился от уплаты НДС и акцизного налога при операциях по реализации подакцизной продукции. Речь идет о более чем 6 млн грн ущерба государству, которые также компенсированы.

"28 миллионов гривен уже работают на победу и благосостояние Украины", - подчеркнули в прокуратуре.

