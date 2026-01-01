В Украине заработал Е-аудит: что нужно знать налогоплательщикам
С 1 января в Украине стартовала система электронного аудита (Е-аудит). Она автоматически проверяет данные бухгалтерского учета налогоплательщиков, выявляя риски и несоответствия.
С сегодняшнего дня, с 1 января, в Украине заработала система электронного аудита - Е-аудит, сообщили в Государственной налоговой службе Украины, пишет УНН.
Детали
"Фокус контроля прежде всего на рисковых операциях. Вместо десятков документов - один стандартизированный электронный файл SAF-T UA", – рассказала и.о. главы ГНС Леся Карнаух о новом цифровом инструменте налогового контроля.
Как сообщили в налоговой, Е-аудит это:
- автоматическая проверка структуры, логической согласованности и полноты данных бухгалтерского учета плательщика;
- применение аналитических и аудиторских тестов для оценки корректности данных и полноты отражения операций;
- выявление потенциальных рисков и несоответствий, требующих дополнительного анализа;
- формирование аналитических выводов для принятия управленческих решений.
Система, как указано, автоматически анализирует структурированные данные бухгалтерского и налогового учета налогоплательщиков в электронном формате.
Основной источник таких данных - файл SAF-T UA. Он, как указано, содержит всю ключевую информацию о хозяйственных операциях; бухгалтерском учете; активах; налоговых обязательствах; других первичных показателях деятельности налогоплательщика.
"Кто должен подавать файл SAF-T UA? Крупные налогоплательщики исключительно в случае получения запроса налоговой во время документальной проверки и в соответствии с требованиями законодательства", - сообщили в налоговой службе.
