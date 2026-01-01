В Украине заработал Е-аудит: что нужно знать налогоплательщикам

$42.350.03
13:04 • 5692 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 10090 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 10958 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 10846 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 84492 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 101290 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 38872 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38093 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33616 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27340 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Эксклюзивы
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 14970 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 14416 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 58392 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 12481 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 9534 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 9238 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 84499 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 50409 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 87112 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 85061 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сумская область
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 3568 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 19938 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 21681 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 50403 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 22070 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
MIM-104 Patriot

В Украине заработал Е-аудит: что нужно знать налогоплательщикам

Киев • УНН

 • 280 просмотра

С 1 января в Украине стартовала система электронного аудита (Е-аудит). Она автоматически проверяет данные бухгалтерского учета налогоплательщиков, выявляя риски и несоответствия.

В Украине заработал Е-аудит: что нужно знать налогоплательщикам

С сегодняшнего дня, с 1 января, в Украине заработала система электронного аудита - Е-аудит, сообщили в Государственной налоговой службе Украины, пишет УНН.

Детали

"Фокус контроля прежде всего на рисковых операциях. Вместо десятков документов - один стандартизированный электронный файл SAF-T UA", – рассказала и.о. главы ГНС Леся Карнаух о новом цифровом инструменте налогового контроля.

Как сообщили в налоговой, Е-аудит это:

  • автоматическая проверка структуры, логической согласованности и полноты данных бухгалтерского учета плательщика;
    • применение аналитических и аудиторских тестов для оценки корректности данных и полноты отражения операций;
      • выявление потенциальных рисков и несоответствий, требующих дополнительного анализа;
        • формирование аналитических выводов для принятия управленческих решений.

          Система, как указано, автоматически анализирует структурированные данные бухгалтерского и налогового учета налогоплательщиков в электронном формате.

          Основной источник таких данных - файл SAF-T UA. Он, как указано, содержит всю ключевую информацию о хозяйственных операциях; бухгалтерском учете; активах; налоговых обязательствах; других первичных показателях деятельности налогоплательщика.

          "Кто должен подавать файл SAF-T UA? Крупные налогоплательщики исключительно в случае получения запроса налоговой во время документальной проверки и в соответствии с требованиями законодательства", - сообщили в налоговой службе.

          Сегодня стартует полное тестирование еАкциза: что нужно знать бизнесу01.01.26, 10:01 • 2012 просмотров

          Юлия Шрамко

          ОбществоЭкономикаЛайфхаки
          Государственная налоговая служба Украины
          Украина