В Украине заработал Е-аудит: что нужно знать налогоплательщикам

С сегодняшнего дня, с 1 января, в Украине заработала система электронного аудита - Е-аудит, сообщили в Государственной налоговой службе Украины, пишет УНН.

Детали

"Фокус контроля прежде всего на рисковых операциях. Вместо десятков документов - один стандартизированный электронный файл SAF-T UA", – рассказала и.о. главы ГНС Леся Карнаух о новом цифровом инструменте налогового контроля.

Как сообщили в налоговой, Е-аудит это:

автоматическая проверка структуры, логической согласованности и полноты данных бухгалтерского учета плательщика;

применение аналитических и аудиторских тестов для оценки корректности данных и полноты отражения операций;

выявление потенциальных рисков и несоответствий, требующих дополнительного анализа;

формирование аналитических выводов для принятия управленческих решений.

Система, как указано, автоматически анализирует структурированные данные бухгалтерского и налогового учета налогоплательщиков в электронном формате.

Основной источник таких данных - файл SAF-T UA. Он, как указано, содержит всю ключевую информацию о хозяйственных операциях; бухгалтерском учете; активах; налоговых обязательствах; других первичных показателях деятельности налогоплательщика.

"Кто должен подавать файл SAF-T UA? Крупные налогоплательщики исключительно в случае получения запроса налоговой во время документальной проверки и в соответствии с требованиями законодательства", - сообщили в налоговой службе.

