В Україні запрацював Е-аудит: що потрібно знати платникам податків
Київ • УНН
З 1 січня в Україні стартувала система електронного аудиту (Е-аудит). Вона автоматично перевіряє дані бухгалтерського обліку платників податків, виявляючи ризики та невідповідності.
Відсьогодні, з 1 січня, в Україні запрацювала система електронного аудиту - Е-аудит, повідомили в Державній податковій служби України, пише УНН.
Деталі
"Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів - один стандартизований електронний файл SAF-T UA", – розповіла в.о. голови ДПС Леся Карнаух про новий цифровий інструмент податкового контролю.
Як повідомили у податковій, Е-аудит це:
- автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;
- застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;
- виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;
- формування аналітичних висновків для ухвалення управлінських рішень.
Система, як вказано, автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.
Основне джерело таких даних - файл SAF-T UA. Він, як вказано, містить всю ключову інформацію про господарські операції; бухгалтерський облік; активи; податкові зобов’язання; інші первинні показники діяльності платника податків.
"Хто має подавати файл SAF-T UA? Великі платники податків виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства", - повідомили у податковій службі.
