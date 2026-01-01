$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 9902 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 10848 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 10739 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 84195 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 101020 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 38822 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38069 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33597 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27333 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
В Україні запрацював Е-аудит: що потрібно знати платникам податків

Київ • УНН

 • 172 перегляди

З 1 січня в Україні стартувала система електронного аудиту (Е-аудит). Вона автоматично перевіряє дані бухгалтерського обліку платників податків, виявляючи ризики та невідповідності.

В Україні запрацював Е-аудит: що потрібно знати платникам податків

Відсьогодні, з 1 січня, в Україні запрацювала система електронного аудиту - Е-аудит, повідомили в Державній податковій служби України, пише УНН.

Деталі

"Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів - один стандартизований електронний файл SAF-T UA", – розповіла в.о. голови ДПС Леся Карнаух про новий цифровий інструмент податкового контролю.

Як повідомили у податковій, Е-аудит це: 

  • автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;
    • застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;
      • виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;
        • формування аналітичних висновків для ухвалення управлінських рішень.

          Система, як вказано, автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.

          Основне джерело таких даних - файл SAF-T UA. Він, як вказано, містить всю ключову інформацію про господарські операції; бухгалтерський облік; активи; податкові зобов’язання; інші первинні показники діяльності платника податків.

          "Хто має подавати файл SAF-T UA? Великі платники податків виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства", - повідомили у податковій службі.

          Сьогодні стартує повне тестування еАкцизу: що потрібно знати бізнесу01.01.26, 10:01 • 2008 переглядiв

          Юлія Шрамко

          СуспільствоЕкономікаЛайфхаки
          Державна податкова служба України
          Україна