В Україні запрацював Е-аудит: що потрібно знати платникам податків

Відсьогодні, з 1 січня, в Україні запрацювала система електронного аудиту - Е-аудит, повідомили в Державній податковій служби України, пише УНН.

Деталі

"Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів - один стандартизований електронний файл SAF-T UA", – розповіла в.о. голови ДПС Леся Карнаух про новий цифровий інструмент податкового контролю.

Як повідомили у податковій, Е-аудит це:

автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;

застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;

виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;

формування аналітичних висновків для ухвалення управлінських рішень.

Система, як вказано, автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.

Основне джерело таких даних - файл SAF-T UA. Він, як вказано, містить всю ключову інформацію про господарські операції; бухгалтерський облік; активи; податкові зобов’язання; інші первинні показники діяльності платника податків.

"Хто має подавати файл SAF-T UA? Великі платники податків виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства", - повідомили у податковій службі.

Сьогодні стартує повне тестування еАкцизу: що потрібно знати бізнесу