26 з 38 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі випустила по Україні 38 безпілотників, 26 дронів збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) ворог атакував 38 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, близько 25 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації