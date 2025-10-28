26 з 38 російських дронів знешкодили за ніч над Україною
Київ • УНН
В ніч на 28 жовтня росія випустила 38 ударних БпЛА типів Shahed та Гербера. Українська ППО збила або придушила 26 дронів на півночі та сході країни.
росія вночі випустила по Україні 38 безпілотників, 26 дронів збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) ворог атакував 38 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, близько 25 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
