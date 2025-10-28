26 из 38 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 28 октября россия выпустила 38 ударных БПЛА типов Shahed и Gerbera. Украинская ПВО сбила или подавила 26 дронов на севере и востоке страны.
россия ночью выпустила по Украине 38 беспилотников, 26 дронов сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 октября (с 20:00 27 октября) враг атаковал 38 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, около 25 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
