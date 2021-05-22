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22 травня: віряни відзначають День святого Миколи Чудотворця

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У цей день, 22 травня, відзначають Всесвітній день готів, Міжнародний день біологічного різноманіття. Віряни в цей день відзначають Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая. Про це пише УНН.

22 травня: віряни відзначають День святого Миколи Чудотворця

Свята

Міжнародний день біологічного різноманїття — міжнародний день, який оголосила Генеральна Асамблея ООН для залучення уваги до проблем біорізноманіття.

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро була підписана Конвенція про біологічне різноманіття. Під поняттям “біорізноманіття” розуміють сукупність усіх видів живих організмів (від бактерій до ссавців), невід’ємною частиною яких є людина. Основною метою Конвенції є збереження біологічного різноманіття на генетичному, видовому, екосистемному рівнях.

Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію 29 листопада 1994 року, а також ухвалила ряд законів щодо ратифікації, приєднання та виконання інших міжнародних договорів обов’язкового та необов’язкового характеру, що регулюють питання збереження та використання біологічного і ландшафтного різноманіття. На національному рівні координацію реалізації положень законів та відповідних програм здійснює Національна Комісія з питань збереження біорізноманіття та Міністерство екології та природних ресурсів України.

З 2010 року 22 травня представниками субкультури відзначається (переважно в Британії) неформальне свято — “Всесвітній день готів”. Тоді, 11 років тому, радіостанція BBC Radio 6 проводила серію радіопередач, присвячену різним музичним субкультурам, в одній з яких висвітлювали готичну музику. Двоє діджеїв, які брали участь у створенні передачі, запропонували щорічно відзначати День готів. Звідти все і почалося.

Головна мета свята — привернути увагу до однієї з найчисельніших субкультур, чий розвиток тісно пов’язаний з еволюцією такого музиного жанру, як готик-рок.

Релігійне свято

22 травня відзначається як день перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, в народі ж кажуть — “літнього” Миколи.

Вперше це свято було встановлено папою Урбаном ІІ в ХІ столітті. До українського церковного календаря день Миколая у травні увів митрополит Єфрем при кінці ХІ століття, тож в Україні цей день святкувався.

вважається, що не можна стригтися на Миколая Чудотворця. Також у цей день було забороно брати до рук ножиці. А ще на Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років родина терпітиме злидні і лиха. До дня Святого Миколая не можна тримати борг, інакше не буде фінансового успіху весь рік. Краще роздати борги до свята.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Микола, Димитрій, Василь, Симеон.

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