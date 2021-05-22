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22 мая: в верующие отмечают День святого Николая Чудотворца

Киев • УНН

 • 45202 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В этот день, 22 мая, отмечается Всемирный день готов, Международный день биологического разнообразия. Верующие в этот день отмечают Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая. Об этом пишет УНН.

22 мая: в верующие отмечают День святого Николая Чудотворца

Праздники

Международный день биологического ризноманиття — международный день, который объявила Генеральная Ассамблея ООН для привлечения внимания к проблемам биоразнообразия.

В 1992 году в Рио-де-Жанейро была подписана Конвенция о биологическом разнообразии. Под понятием “биоразнообразие” понимают совокупность всех видов живых организмов (от бактерий до млекопитающих), неотъемлемой частью которых является человек. Основной целью Конвенции является сохранение биологического разнообразия на генетическом, видовом, экосистемном уровнях.

Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию 29 ноября 1994, а также приняла ряд законов о ратификации, присоединения и выполнения других международных договоров обязательного и необязательного характера, регулирующие вопросы сохранения и использования биологического и ландшафтного разнообразия. На национальном уровне координацию реализации положений законов и соответствующих программ осуществляет Национальная Комиссия по вопросам сохранения биоразнообразия и Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

С 2010 года 22 мая представители субкультуры отмечается (преимущественно в Британии) неформальный праздник — “Всемирный день готов”. Тогда, 11 лет назад, радиостанция BBC Radio 6 проводила серию радиопередач, посвященную различным музыкальным субкультурам, в одной из которых освещали готическую музыку. Двое диджеев, которые принимали участие в создании передачи, предложили ежегодно отмечать День готов. Оттуда все и началось.

Главная цель праздника — привлечь внимание к одной из многочисленных субкультур, чье развитие тесно связано с эволюцией такого музиного жанра, как готик-рок.

Религиозный праздник

22 мая отмечается как день перенесения мощей святого Николая Чудотворца, в народе говорят — “летнего” Николая.

Впервые этот праздник был установлен папой Урбаном ИИ в XI веке. К украинского церковного календаря день Николая в мае ввел митрополит Ефрем при конце ХИ века, поэтому в Украине этот день праздновался.

считается, что нельзя стричься на Николая Чудотворца. Также в этот день запретят брать в руки ножницы. А еще на Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи, иначе за отказ помочь нуждающимся 7 лет семья терпеть нищету и бедствия. Ко дню Святого Николая нельзя держать долг, иначе не будет финансового успеха весь год. Лучше раздать долги к празднику.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Иосиф, Николай, Дмитрий, Василий, Симеон.

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