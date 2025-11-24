200 млн грн знижок для захисників від WOG
Київ • УНН
Понад 200 млн грн — саме стільки знижок отримали військовослужбовці від WOG на якісне пальне, їжу, напої та інші товари у межах національної програми Плюси в застосунку Армія+, передає УНН.
Нагадаємо, мережа АЗК WOG приєдналася до програми підтримки військових на початку лютого 2025 року.
У межах ініціативи захисники та захисниці отримують знижки на пальне, їжу та напої у WOG CAFE, а також товари у WOG MARKET (за винятком алкоголю, тютюнових виробів та акційної продукції).
Щоб скористатися спеціальними пропозиціями, потрібно згенерувати QR-код у застосунку й дати просканувати його оператору на касі.
Пропозиція діє по всій країні, а скористатися знижкою можна при кожній покупці.
Перевагами можна також ділитися й з близькими. Алгоритм простий:
1. В Армія+ зайти в сервіс Плюси.
2. Обрати необхідну пропозицію від WOG.
3. "Згенерувати код" на екрані.
4. Натиснути у правій верхній частині екрана "Поділитись Плюсами" та надіслати його будь-яким зручним способом код близьким.
Національна програма підтримки військовослужбовців Плюси запустилася у грудні 2024 року. Її мета — об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги.
Підтримувати Захисників на WOG — це ок!