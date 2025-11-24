$42.270.11
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
14:00 • 9290 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
13:47 • 15960 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
13:20 • 17940 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13817 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12625 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10965 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9216 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10268 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11251 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
публикации
Эксклюзивы
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
13:47 • 15943 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:20 • 17929 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 07:12 • 39060 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
23 ноября, 09:30 • 64760 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 142267 просмотра
200 млн грн скидок для защитников от WOG

Киев • УНН

 • 382 просмотра

В рамках национальной программы "Плюсы" в приложении "Армия+" защитники и защитницы получают скидки на топливо, еду и напитки в WOG CAFE, а также товары в WOG MARKET (за исключением алкоголя, табачных изделий и акционной продукции).

200 млн грн скидок для защитников от WOG

Более 200 млн грн — именно столько скидок получили военнослужащие от WOG на качественное топливо, еду, напитки и другие товары в рамках национальной программы «Плюсы» в приложении «Армия+», передает УНН.

Напомним, сеть АЗК WOG присоединилась к программе поддержки военных в начале февраля 2025 года.

В рамках инициативы защитники и защитницы получают скидки на топливо, еду и напитки в WOG CAFE, а также товары в WOG MARKET (за исключением алкоголя, табачных изделий и акционной продукции).

Чтобы воспользоваться специальными предложениями, нужно сгенерировать QR-код в приложении и дать просканировать его оператору на кассе.

Предложение действует по всей стране, а воспользоваться скидкой можно при каждой покупке.

Преимуществами можно также делиться и с близкими. Алгоритм прост:

1. В «Армия+» зайти в сервис «Плюсы».

2. Выбрать необходимое предложение от WOG.

3. "Сгенерировать код" на экране.

4. Нажать в правой верхней части экрана "Поделиться Плюсами" и отправить его любым удобным способом код близким.

Национальная программа поддержки военнослужащих «Плюсы» запустилась в декабре 2024 года. Ее цель — объединить крупные бизнесы и предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги.

Поддерживать Защитников на WOG — это ок!

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Энергетика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
благотворительность