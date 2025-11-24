200 млн грн скидок для защитников от WOG
Киев • УНН
Более 200 млн грн — именно столько скидок получили военнослужащие от WOG на качественное топливо, еду, напитки и другие товары в рамках национальной программы «Плюсы» в приложении «Армия+», передает УНН.
Напомним, сеть АЗК WOG присоединилась к программе поддержки военных в начале февраля 2025 года.
В рамках инициативы защитники и защитницы получают скидки на топливо, еду и напитки в WOG CAFE, а также товары в WOG MARKET (за исключением алкоголя, табачных изделий и акционной продукции).
Чтобы воспользоваться специальными предложениями, нужно сгенерировать QR-код в приложении и дать просканировать его оператору на кассе.
Предложение действует по всей стране, а воспользоваться скидкой можно при каждой покупке.
Преимуществами можно также делиться и с близкими. Алгоритм прост:
1. В «Армия+» зайти в сервис «Плюсы».
2. Выбрать необходимое предложение от WOG.
3. "Сгенерировать код" на экране.
4. Нажать в правой верхней части экрана "Поделиться Плюсами" и отправить его любым удобным способом код близким.
Национальная программа поддержки военнослужащих «Плюсы» запустилась в декабре 2024 года. Ее цель — объединить крупные бизнесы и предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги.
