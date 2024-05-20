20 травня: Всесвітній день бджіл, Європейський день моря

Сьогодні, 20 травня, усі жителі нашої планети можуть долучитися до відзначення події, яка присвячена комахам, які відіграють важливу роль в екосистемі Землі – Всесвітньому дню бджіл, пише УНН.

Подія започаткована на честь дня народження словенського художника та першого професійного бджоляра у світі Антона Янші, який з’явився на світ 20 травня 1734 року.

Майже 90% квіткових рослин у світі частково або повністю ростуть та плодоносять виключно за допомогою розпилення. Три чверті із цієї кількості рослин становлять саме продовольчі культури. Величезну роль у запиленні відіграють саме бджоли.

Попри те що, у світі нараховуються близько 15 тисяч бджіл, майже 35% з них перебувають на межі повного зникнення.

Тож ключова мета сьогоднішньої події - активізувати зусилля щодо захисту бджіл та інших запилювачів, які можуть суттєво допомогти у вирішенні глобальних проблем продовольчого забезпечення та зменшенні голоду в країнах, що розвиваються.

Також не варто забувати, що бджоли дарують нам такий корисний продукт як мед.

Україна має давні традиції бджільництва. Саме наш українець Петро Прокопович винайшов рамковий вулик, який презентував у 1814 році.

У цьому вулику Прокопович перше виділив рамку в самостійну частину бджолиного житла. Що найголовніше, у такому вулику можна було вилучати мед, не винищуючи димом бджіл, як це практикувалося в ті часи.

Типовий вулик може виробляти від 13,5 до 45 кілограмів меду на рік. В середньому, медова бджола виробляє 1/12 чайної ложки меду протягом свого життя.

За ініціативи Єврокомісії з 2008 року відзначається Європейський день моря.

В цей день проводяться різноманітні заходи, які покликані привернути уваги європейців до загроз, які перешкоджають нормальному екологічному стану морського середовища. Зокрема, мова йде про забруднення вод, глобальне потепління, несанкціонований вилов риб тощо.

В Україні сьогодні відзначається неофіційне свято - День перекладача жестової мови -, яке було започатковано Українським товариством глухих у 2009 році для привернення суспільної уваги до проблем глухих людей та до вагомості ролі сурдоперекладача.

Також своє професійне свято в Україні з 2004 року 20 травня відзначають банківські працівники.

На честь затвердження 20 травня 1875 року Метричної конвенції, яка встановила спільну міжнародну систему вимірювань, сьогодні у багатьох країнах світу відзначається День метролога.

Вважається, що 20 травня 1774 року корабельний хірург британського Королівського флоту. Джеймс Лінд провів перше у світі рандомізоване клінічне випробування, щоб вивчити вплив різних методів лікування цинги у матросів.

Саме тому, сього проводяться різноманітні заходи з нагоди Дня клінічних випробувань.

Подія є нагадуванням про важливий внесок клінічних випробувань у розвиток медичних досліджень та медицинської науки, покращення результатів лікування та пошук нових методів лікування різних захворювань.

Ще одна сьогоднішня медична і за сумісництвом професійна подія – Всесвітній день травматолога.

Травматологія зародилась завдяки грецькому лікарю, справжньому батьку медицини – Гіппократу. Частина з його багатої наукової спадщини присвячена темам лікування суглобів та переломів. Гіппократ навіть розробив метод вправлення вивиху, який відомий донині.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Фалалея, Олександра та Істерія.

Ваажається, що за наказом правителя Егеї 18-річного Фалалея, який зізнався, що є християнином, мали стратити. Однак, кати Олександр та Істерій, ослухалися правителя, і не виконали наказ.

За це їм відрубали голови. Фалалея за наказом правителя втопили.

Іменини 20 травня святкують Олександр, Олексій, Тимофій.