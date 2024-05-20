20 мая: Всемирный день пчел, Европейский день моря, Европейский день моря

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  157561 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  152173 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  178811 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  158628 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  119727 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124625 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135251 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125560 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118820 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  285006 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  285006 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  272363 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  329335 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  347710 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  546370 просмотра

20 мая: Всемирный день пчел, Европейский день моря, Европейский день моря

Сегодня, 20 мая, все жители нашей планеты могут присоединиться к празднованию события, посвященного насекомым, которые играют важную роль в экосистеме Земли - Всемирному дню пчел.

УНН Lite •   •  30187 просмотра
20 мая: Всемирный день пчел, Европейский день моря, Европейский день моря

Китай ввел санкции против трех компаний США из-за поставок вооружений Тайваню

Китай накладывает санкции на три американские компании - General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space &amp; Security - за продажу оружия Тайваню, запрещает им торговать с Китаем и инвестировать в него, а их руководителям запрещает въезд в страну.

Война •   •  16660 просмотра
Китай ввел санкции против трех компаний США из-за поставок вооружений Тайваню

Турецкий дрон, вероятно, нашел место крушения вертолета президента Ирана

Турецкий беспилотник, возможно, обнаружил место падения пропавшего вертолета президента Ирана в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией.

политика •   •  22040 просмотра
Турецкий дрон, вероятно, нашел место крушения вертолета президента Ирана

В Москве вспыхнул масштабный пожар

Крупный пожар вспыхнул в торгово-офисном здании в московском районе Соколиная Гора на площади 1200 квадратных метров, но пожарные локализовали пламя, жертв и пострадавших нет.

Общество •   •  21178 просмотра
В Москве вспыхнул масштабный пожар

На Львовщине сработала ПВО - ОВА

Во Львовской области действуют силы противовоздушной обороны для противодействия потенциальным вражеским целям и атакам беспилотников, сообщает председатель областной военной администрации и командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  93000 просмотра
На Львовщине сработала ПВО - ОВА

Россия перебросила на аэродром Оленья треть стратегических бомбардировщиков - спутниковые снимки

Россия перебросила треть своих стратегических бомбардировщиков, включая 12 самолетов Ту-95МС и 13 Ту-22М3, на аэродром Оленя в Мурманской области, согласно спутниковым снимкам, проанализированным аналитиками Defense Express.

Война •   •  77153 просмотра
Россия перебросила на аэродром Оленья треть стратегических бомбардировщиков - спутниковые снимки

ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали

Европейский Союз выводит весь персонал из своей военной тренировочной миссии EUTM в Мали, что знаменует собой завершение миссии, которая с 2013 года подготовила более 20 000 военнослужащих Вооруженных сил Мали.

Война •   •  81766 просмотра
ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали

Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси

Турция направила в Иран 32 спасателя и транспортные средства для помощи в поисках вертолета с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана, по просьбе иранской стороны.

политика •   •  65560 просмотра
Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси

Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси

Европейская комиссия активирует свою спутниковую картографическую систему Copernicus, чтобы помочь в поисках пропавшего вертолета с президентом Ирана Эбрагимом Раиси после того, как Иран обратился за помощью.

политика •   •  54325 просмотра
Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси

Россияне запустили по Украине группу шахедов: куда они летят

Российские беспилотные летательные аппараты были замечены над несколькими регионами Украины, что вызвало воздушную тревогу.

Война •   •  33035 просмотра
Россияне запустили по Украине группу шахедов: куда они летят