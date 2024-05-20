20 мая: Всемирный день пчел, Европейский день моря, Европейский день моря

Сегодня, 20 мая, все жители нашей планеты могут присоединиться к празднованию события, посвященного насекомым, которые играют важную роль в экосистеме Земли - Всемирному дню пчел, пишет УНН.

Событие основано в честь дня рождения словенского художника и первого профессионального пчеловода в мире Антона Янши, который появился на свет 20 мая 1734 года.

Почти 90% цветочных растений в мире частично или полностью растут и плодоносят исключительно с помощью распыления. Три четверти из этого количества растений составляют именно продовольственные культуры. Огромную роль в опылении играют именно пчелы.

Несмотря на то что, в мире насчитывается около 15 тысяч пчел, почти 35% из них находятся на грани полного исчезновения.

Поэтому ключевая цель сегодняшнего события - активизировать усилия по защите пчел и других опылителей, которые могут существенно помочь в решении глобальных проблем продовольственного обеспечения и уменьшении голода в развивающихся странах.

Также не стоит забывать, что пчелы дарят нам такой полезный продукт как мед.

Украина имеет давние традиции пчеловодства. Именно наш украинец Петр Прокопович изобрел рамочный улей, который представил в 1814 году.

В этом улье Прокопович впервые выделил рамку в самостоятельную часть пчелиного жилья. Что самое главное, в таком улье можно было извлекать мед, не истребляя дымом пчел, как это практиковалось в те времена.

Типичный улей может производить от 13,5 до 45 килограммов меда в год. В среднем, медовая пчела производит 1/12 чайной ложки меда в течение своей жизни.

По инициативе Еврокомиссии с 2008 года отмечается Европейский день моря.

В этот день проводятся различные мероприятия, которые призваны привлечь внимание европейцев к угрозам, которые препятствуют нормальному экологическому состоянию морской среды. В частности, речь идет о загрязнении вод, глобальном потеплении, несанкционированном вылове рыб и тому подобное.

В Украине сегодня отмечается неофициальный праздник - День переводчика жестового языка -, который был основан Украинским обществом глухих в 2009 году для привлечения общественного внимания к проблемам глухих людей и к значимости роли сурдопереводчика.

Также свой профессиональный праздник в Украине с 2004 года 20 мая отмечают банковские работники.

В честь утверждения 20 мая 1875 года Метрической конвенции, которая установила общую международную систему измерений, сегодня во многих странах мира отмечается День метролога.

Считается, что 20 мая 1774 года корабельный хирург британского Королевского флота. Джеймс Линд провел первое в мире рандомизированное клиническое испытание, чтобы изучить влияние различных методов лечения цинги у матросов.

Именно поэтому, сегодня проводятся различные мероприятия по случаю Дня клинических испытаний.

Событие является напоминанием о важном вкладе клинических испытаний в развитие медицинских исследований и медицинской науки, улучшение результатов лечения и поиск новых методов лечения различных заболеваний.

Еще одно сегодняшнее медицинское и по совместительству профессиональное событие - Всемирный день травматолога.

Травматология зародилась благодаря греческому врачу, настоящему отцу медицины - Гиппократу. Часть из его богатого научного наследия посвящена темам лечения суставов и переломов. Гиппократ даже разработал метод вправления вывиха, который известен по сей день.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Фалалея, Александра и Истерия.

Полагается, что по приказу правителя Эгеи 18-летнего Фалалея, который признался, что является христианином, должны были казнить. Однако, палачи Александр и Истерий, ослушались правителя, и не выполнили приказ.

За это им отрубили головы. Фалалея по приказу правителя утопили.

Именины 20 мая празднуют Александр, Алексей, Тимофей.