20 травня у Харківській області оголошено Днем жалоби
Київ • УНН
20 травня в Харківській області оголошено день жалоби після того, як російські окупанти вбили 11 людей, у тому числі вагітну жінку, обстрілявши села регіону.
У понеділок, 20 травня, у Харківській області оголошено День жалоби. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих – вагітна жінка
Нагадаємо
У неділю, 19 травня, російські окупанти двічі поцілили ракетами "Іскандер-М" по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. Щонайменше 28 людей було поранено, 11 – загинули. Серед загиблих — вагітна жінка.
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