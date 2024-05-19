20 мая в Харьковской области объявлено Днем траура

В понедельник, 20 мая, в Харьковской области объявлен День траура. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Оккупанты в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады унесли жизни 11 человек. Среди погибших - беременная женщина говорится в сообщении.

Напомним,

В воскресенье, 19 мая, российские оккупанты дважды попали ракетами "Искандер-М" по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковского района. По меньшей мере 28 человек были ранены, 11 - погибли. Среди погибших - беременная женщина.

Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых