19 жовтня: Міжнародний день археології, Всесвітній день джину з тоніком

Сьогодні, у третю суботу жовтня, усі шанувальники стародавніх часів можуть долучитися до події, яка присвячена науці з вивчення історії за матеріальними залишками діяльності людей – Міжнародного дня археології, пише УНН.

Особливе значення має археологія для вивчення епох, коли не існувало писемності взагалі, або історії тих народів, у яких писемності не було і в пізній історичний час. Писемність існує близько тисячі років, і весь попередній період історії людства, став відомий тільки завдяки розвитку археології.

Археологи абсолютно віддані своїй справі. Одним з найфанатичніших археологів можна назвати німецького підприємця Генріха Шлімана, який поставив собі за мету віднайти оспіване в поемі Гомера "Іліада" легендарне старовинне місто Троя.

Під час розкопок 1871-73 років Шліман під час розкопок встановив, що залишки Трої знаходяться на пагорбі Гіссарлик на території сучасної Туреччини. Деякі тодішні археологи ставили під сумнів знахідку Шлімана, та навіть звинувачували його у фальсифікації. Однак, пізніші дослідження підтвердили його правоту.

Любителі коктейлів 19 жовтня можуть відсвяткувати Міжнародний день джина з тоніком.

У ХVІІІ столітті шотландський лікар Джордж Клегхорн з’ясував, що компонент тонізуючої води хінін може лікувати малярію, якою тоді хворіли багато людей в Індії, яка була британською колонією.

Аби перебити терпкий смак хініну британські офіцери змішували тонізуючу воду з джином, лаймом та цукром. Саме так і виник всесвітньовідомий коктейль.

Міжнародний день джину з тоніком також присвячений покійній Мері Едіт Кейберн – відомої у багатьох країнах шанувальниці цього коктейлю, яка дожила до 95 років.

В Україні в третю суботу жовтня своє професійне свято відзначають працівники целюлозно-паперової промисловості.

Вважається, що власний папір на території сучасної України почали виробляти з ганчір’я у XIII століття у місті Галич. Вважається, що на початок ХХ століття в Україні було близько 200 фабрик з виробництва паперу.

19 жовтня також проводяться різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня кісток і суглобів у дітей.

Мета події – поширення інформації про хвороби опорно-рухового апарату притаманні дітям, вжиття заходів щодо зменшення дитячого травматизму, профілактика ожиріння, авітамінозу, які часто є причинами хвороб опорно-рухового апарату.

За церковним календарем сьогодні жовтня перенесення мощів преподобного Іоанна Рильського, який жив у ІХ-Х століттях у Болгарії.

За переказом, Іоанн рано став сиротою і з дитячих років став пастухом. Якось він загубив корову з телям. За це власник стада сильно розлютився на хлопця. Іоан почав молитися, і корова з телям одразу знайшлися. Згодом хлопець прийняв чернечий постриг та усамітнився у печері в лісі. До Іоанна приходили багато паломників. Біля печери з’явився монастир, у якому Іоанн став ігуменом. З часом Іоанн знову вирішив усамітнитися, знову пішов до печери, де і помер.

У ХІІІ столітті мощі преподобного були перенесені у Тирново.

Іменини 19 жовтня святкують Іван, Дмитро, Сергій.