19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

Сегодня, в третью субботу октября, все поклонники древних времен могут приобщиться к событию, которое посвящено науке по изучению истории по материальным остаткам деятельности людей - Международному дню археологии, пишет УНН.

Особое значение имеет археология для изучения эпох, когда не существовало письменности вообще, или истории тех народов, у которых письменности не было и в позднее историческое время. Письменность существует около тысячи лет, и весь предшествующий период истории человечества, стал известен только благодаря развитию археологии.

Археологи абсолютно преданы своему делу. Одним из самых фанатичных археологов можно назвать немецкого предпринимателя Генриха Шлимана, который поставил себе цель найти воспетый в поэме Гомера «Илиада» легендарный старинный город Троя.

Во время раскопок 1871-73 годов Шлиман во время раскопок установил, что остатки Трои находятся на холме Гиссарлык на территории современной Турции. Некоторые тогдашние археологи ставили под сомнение находку Шлимана, и даже обвиняли его в фальсификации. Однако, более поздние исследования подтвердили его правоту.

Любители коктейлей 19 октября могут отпраздновать Международный день джина с тоником.

В ХѴІІІ веке шотландский врач Джордж Клегхорн выяснил, что компонент тонизирующей воды хинин может лечить малярию, которой тогда болели многие люди в Индии, которая была британской колонией.

Чтобы перебить терпкий вкус хинина британские офицеры смешивали тонизирующую воду с джином, лаймом и сахаром. Именно так и возник всемирно известный коктейль.

Международный день джина с тоником также посвящен покойной Мэри Эдит Кейберн - известной во многих странах поклоннице этого коктейля, которая дожила до 95 лет.

В Украине в третью субботу октября свой профессиональный праздник отмечают работники целлюлозно-бумажной промышленности.

Считается, что собственную бумагу на территории современной Украины начали производить из тряпья в XIII веке в городе Галич. Считается, что на начало ХХ века в Украине было около 200 фабрик по производству бумаги.

19 октября также проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня костей и суставов у детей.

Цель события - распространение информации о болезнях опорно-двигательного аппарата присущи детям, принятие мер по уменьшению детского травматизма, профилактика ожирения, авитаминоза, которые часто являются причинами болезней опорно-двигательного аппарата.

По церковному календарю сегодня октября перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, который жил в ІХ-Х веках в Болгарии.

По преданию, Иоанн рано стал сиротой и с детских лет стал пастухом. Как-то он потерял корову с теленком. За это владелец стада сильно разозлился на парня. Иоанн начал молиться, и корова с теленком сразу нашлись. Впоследствии парень принял монашеский постриг и уединился в пещере в лесу. К Иоанну приходили много паломников. Возле пещеры появился монастырь, в котором Иоанн стал игуменом. Со временем Иоанн снова решил уединиться, снова ушел в пещеру, где и умер.

В ХІІІ веке мощи преподобного были перенесены в Тырново.

Именины 19 октября празднуют Иван, Дмитрий, Сергей.