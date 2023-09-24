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120 тисяч вірмен Нагірного Карабаху, ймовірно, виїдуть до Вірменії - ЗМІ

120 тисяч вірмен Нагірного Карабаху, ймовірно, виїдуть до Вірменії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. 120 000 етнічних вірмен Нагірного Карабаху виїдуть до Вірменії, оскільки вони не хочуть жити в складі Азербайджану та бояться етнічних чисток. Про це повідомило Reuters у неділю керівництво невизнаної республіки, передає УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Вірменії також сказав, що карабаські вірмени, швидше за все, покинуть регіон і що Вірменія готова прийняти їх після поразки минулого тижня від Азербайджану в конфлікті, який розпочався після розпаду Радянського Союзу.

Вірмени Карабаху — території, яка міжнародно визнана частиною Азербайджану, але раніше була поза контролем Баку — були змушені оголосити про припинення вогню 20 вересня після блискавичної 24-годинної військової операції набагато більшої азербайджанської армії.

Азербайджан каже, що гарантуватиме їхні права та інтегруватиме регіон, а вірмени кажуть, що бояться репресій.

“Наш народ не хоче жити в складі Азербайджану. 99,9% вважають за краще залишити наші історичні землі”, — сказав Reuters Давид Бабаян, радник президента самопроголошеної Республіки Арцах Самвела Шахраманяна.

“Доля нашого бідного народу увійде в історію як ганьба і ганьба для вірменського народу і всього цивілізованого світу”, — сказав Бабаян. “Ті, хто відповідальний за нашу долю, одного разу повинні будуть відповісти перед Богом за свої гріхи”.

Додамо

Репортери Reuters поблизу села Корнідзор на кордоні з Вірменією бачили, як кілька завантажених автомобілів проїхали до Вірменії. Вірменія заявила, що до вечора неділі прибуло 377 біженців з Карабаху.

Було незрозуміло, коли основна частина населення переїде Лачинським коридором, який з’єднує територію з Вірменією, де прем’єр-міністр Нікол Пашинян зіткнувся із закликами піти у відставку через те, що він не зміг врятувати Карабах.

Нагадаємо

Нагадаємо, Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня та оголосив про її закінчення 20 вересня.

Після операції президент країни Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану та "більш сприятливі можливості", щоб укласти мирний договір з Вірменією.

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