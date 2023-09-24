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120 тысяч армян Нагорного Карабаха, вероятно, выедут в Армению - СМИ

120 тысяч армян Нагорного Карабаха, вероятно, выедут в Армению - СМИ

Киев • УНН

 • 120502 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. 120 000 этнических армян Нагорного Карабаха выедут в Армению, поскольку они не хотят жить в составе Азербайджана и боятся этнических чисток. Об этом сообщило Reuters в воскресенье руководство непризнанной республики, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Армении также сказал, что карабахские армяне, скорее всего всего, покинут регион и что Армения готова принять их после поражения на прошлой неделе от Азербайджана в конфликте, который начался после распада Советского Союза.

Армяне Карабаха — территории, которая международно признана частью Азербайджана, но ранее была вне контроля Баку — были вынуждены объявить о прекращении огня 20 сентября после молниеносной 24-часовой военной операции гораздо более крупной азербайджанской армии.

Азербайджан говорит, что будет гарантировать их права и интегрировать регион, а армяне говорят, что боятся репрессий.

“Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. 99,9% предпочитают оставить наши исторические земли”, — сказал Reuters Давид Бабаян, советник президента самопровозглашенной Республики Арцах Самвела Шахраманяна.

“Судьба нашего бедного народа войдет в историю как позор и позор для армянского народа и всего цивилизованного мира”, — сказал Бабаян. “Те, кто ответственен за нашу судьбу, однажды должны будут ответить перед Богом за свои грехи”.

Добавим

Репортеры Reuters вблизи села Корнидзор на границе с Арменией видели, как несколько груженых автомобилей проехали в Армению. Армения заявила, что к вечеру воскресенья прибыло 377 беженцев из Карабаха.

Было непонятно, когда основная часть населения переедет по Лачинскому коридору, который соединяет территорию с Арменией, где премьер-министр Никол Пашинян столкнулся с призывами уйти в отставку из-за того, что он не смог спасти Карабах.

Напомним

Напомним, Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о её окончании 20 сентября.

После операции президент страны Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана и "более благоприятных возможностях" для заключения мирного договора с Арменией.

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