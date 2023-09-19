Азербайджан оголосив про початок проведення військових дій у Карабаському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міноборони Азербайджану заявило, що з метою "гарантування безпеки мирного населення у Карабаському районі розпочато проведення військових дій". На меті стоїть виведення з ладу "легітимних військових цілей" ЗС Вірменії, а не цивільне населення і об'єкти інфраструктури, передає УНН.
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"Систематичні обстріли позицій Азербайджанської Армії формуваннями збройних сил Вірменії в Карабаському регіоні, продовження мінування наших територій, проведення робіт з інженерного удосконалення бойових позицій, а також збільшення кількості окопів і бліндажів за останні місяці стали причиною ще більшого посилення напруженості, - йдеться в повідомленні.
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"З метою забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння і виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, гарантування безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнені від окупації території, цивільних службовців, залучених до будівельно-відновлювальних робіт, наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, у регіоні розпочато проведення військових дій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у рамках заходів із застосуванням високоточної зброї на передній лінії і в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їхні довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення.
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"Ми ще раз заявляємо, що цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури не є цілями, з ладу виводяться тільки легітимні військові цілі. Про проведені заходи було поінформовано командування миротворчого контингенту російської федерації та керівництво Спільного турецько-російського моніторингового центру", - додається в повідомленні.
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