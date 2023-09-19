Азербайджан объявил о начале проведения военных действий в Карабахском районе

Детали

"Систематические обстрелы позиций Азербайджанской Армии формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, продолжение минирования наших территорий, проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций, а также увеличение количества окопов и блиндажей за последние месяцы стали причиной еще большего усиления напряженности, - говорится в сообщении.

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"В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, прекращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, привлеченных к строительно-восстановительным работам, наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начато проведение военных операций, в том числе

Отмечается, что в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

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"Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели. О проведенных мероприятиях было проинформировано командование миротворческого контингента российской федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра", - добавляется в сообщении.

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