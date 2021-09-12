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12 вересня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв фашизму, а в Україні - День танкістів

12 вересня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв фашизму, а в Україні - День танкістів

Київ • УНН

 • 86617 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні, 12 вересня, у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв фашизму та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Своєю чергою, в Україні ця дата - День танкістів. Віряни ж сьогодні вшановують пам'ять святителя Олександра, пише УНН.

Міжнародний день пам’яті жертв фашизму

День пам’яті жертв фашизму — це день пам’яті десятків мільйонів людей, які загинули у результаті гігантського, нелюдського експерименту. Це мільйони солдатів, яких нацистські лідери зіштовхнули один з одним, але ще більше — мирних жителів, які гинули під бомбами, від хвороб і від голоду.

З 1962 року було прийнято вважати кожну другу неділю вересня Міжнародним днем пам’яті жертв фашизму. Цей день був визначений саме у вересні, тому що на цей місяць припадає дві пов’язані з Другою світовою війною дати — день її початку і її повного завершення.

Україна входить до числа країн, найбільш постраждалих у роки Другої світової війни — як від воєнних дій, так і від військових злочинів. Прямі втрати населення — вбиті та померлі від поранень або голоду, зниклі безвісти — складають понад 8 мільйонів осіб.

День танкістів України

Історія свята танкістів ведеться з 1946 року. Тоді в СРСР День танкіста був заснований за заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни.

В Україні Закон про встановлення Дня танкістів в серпні 1997 року підписано Указом Президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників нашої країни, враховуючи їх заслуги у роки Другої світової війни і з метою виховання на кращих традиціях попередніх поколінь воїнів-танкістів ЗСУ.

На сьогодні механізовані і танкові війська складають основу Сухопутних військ Збройних Сил України. До складу військ входять механізовані та танкові дивізії і бригади. Сучасні Сухопутні війська— це міцний моноліт механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин та установ технічного та тилового забезпечення.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

У другу неділю вересня своє професійне свято відзначають українські газівники й нафтовики. День працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості заснований Указом Президента № 302/93.

У нафтовій промисловості зайнято близько 1% населення України. Ці люди щодня займаються видобутком природних ресурсів і вносять величезний вклад до економіки та розвитку країни.

Робота нафтовика та газівника — не казка. Багатьом, звичайно, здається, що там, де нафта — золото рікою й діамантові розсипи. Але насправді це важка праця, за якою стоять сотні тисяч людей. Щороку в Україні зростає відсоток копалин, що здобуваються, з’являються нові технології видобутку, галузь розвивається.

В день нафтовика й газівника хочеться нагадати всім про те, як важливо берегти природний ресурс та довкілля.

Релігійні свята

12 вересня православна церква вшановує пам’ять преподобного Олександра Свирського.

Преподобний Олександр Свирський народився 15 червня 1448 року, в день пам’яті пророка Амоса і при Хрещенні названий на честь його.

З ранніх років преподобний показував свою побожність, чим викликав нерозуміння рідних. Коли юнака надумали одружити, батько дізнався, що син вирішив присвятити своє життя служінню Господу. У 19 років Амос йде з рідного дому з мрією стати ченцем на Валаамі. Протягом семи років він був послушником в монастирі.

У неділю, 12 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.​

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