12 сентября в мире отмечают Международный день памяти жертв фашизма, а в Украине - День танкистов

Международный день памяти жертв фашизма

День памяти жертв фашизма — это день памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых нацистские лидеры столкнули друг с другом, но еще больше — мирных жителей, которые погибали под бомбами, от болезней и от голода.

С 1962 года было принято считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем ​​памяти жертв фашизма. Этот день был определен именно в сентябре, так как на этот месяц приходится две связанные со Второй мировой войной даты — день ее начала и ее полного завершения.

Украина входит в число стран, наиболее пострадавших в годы Второй мировой войны — как от военных действий, так и от военных преступлений. Прямые потери населения — убиты и умершие от ран или голода, пропавшие без вести — составляют более 8 млн человек.

День танкистов Украины

История праздника танкистов ведется с 1946 года. Тогда в СССР День танкиста был основан за заслуги механизированных и танковых войск во время Второй мировой войны.

В Украине Закон об установлении Дня танкистов в августе 1997 года подписано Указом Президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей нашей страны, учитывая их заслуги в годы Второй мировой войны и с целью воспитания на лучших традициях предыдущих поколений воинов-танкистов ВСУ.

На сегодня механизированные и танковые войска составляют основу Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В состав войск входят механизированные и танковые дивизии и бригады. Современные Сухопутные войска — это прочный монолит механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений технического и тылового обеспечения.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Во второе воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают украинские газовики и нефтяники. День работника нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности учрежден Указом Президента № 302/93.

В нефтяной промышленности занято около 1% населения Украины. Эти люди ежедневно занимаются добычей природных ресурсов и вносят огромный вклад в экономику и развития страны.

Работа нефтяника и газовика — не сказка. Многим, конечно, кажется, что там, где нефть — золото рекой и бриллиантовые россыпи. Но на самом деле это тяжелый труд, за которой стоят сотни тысяч человек. Ежегодно в Украине растет процент ископаемых, добываемых появляются новые технологии добычи, отрасль развивается.

В день нефтяника и газовика хочется напомнить всем о том, как важно беречь природный ресурс и окружающей среды.

Религиозные праздники

12 сентября православная церковь чтит память преподобного Александра Свирского.

Преподобный Александр Свирский родился 15 июня 1448, в день памяти пророка Амоса и при Крещении назван в честь его.

С ранних лет преподобный показывал свою набожность, чем вызвал непонимание родных. Когда юноши решили женить, отец узнал, что сын решил посвятить свою жизнь служению Господу. В 19 лет Амос идет из родного дома с мечтой стать монахом на Валааме. В течение семи лет он был послушником в монастыре.

В воскресенье, 12 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Даниил, Ефрем, Максим, Игнат, Макар, Семен, Алексей, Александр, Григорий, Павел, Василий, Петр, Николай, Степан, Иван, Федор, Гавриил, Арсений, Елизавета, Ангелина и Евгения.