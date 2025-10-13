12 учасників наркосиндикату, керованого з росії, заарештовано без права застави: деталі
Київ • УНН
Суд заарештував 12 учасників наркосиндикату, який керувався куратором з росії. Зловмисники виготовляли психотропні речовини в замаскованих лабораторіях, вилучено 44 одиниці вибухівки та 30 кг солей.
Суд заарештував без права внесення застави 12 учасників наркосиндикату, який керувався куратором з росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Як встановило слідство, зловмисники виготовляли і фасували психотропні речовини у професійно обладнаних лабораторіях, які були замасковані під складські приміщення.
Правоохоронці знешкодили дві нарколабораторії та три склади з прекурсорами, вилучили 44 одиниці вибухівки, 30 кг солей і понад п’ять тисяч літрів прекурсорів.
Всім 12 затриманим повідомили про підозру за незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин, вчинене організованою групою (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України).
Всі 12 фігурантів заарештовані без права внесення застави. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
