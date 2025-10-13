$41.600.10
09:37
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
Ексклюзив
08:59
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 учасників наркосиндикату, керованого з росії, заарештовано без права застави: деталі

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Суд заарештував 12 учасників наркосиндикату, який керувався куратором з росії. Зловмисники виготовляли психотропні речовини в замаскованих лабораторіях, вилучено 44 одиниці вибухівки та 30 кг солей.

12 учасників наркосиндикату, керованого з росії, заарештовано без права застави: деталі

Суд заарештував без права внесення застави 12 учасників наркосиндикату, який керувався куратором з росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Як встановило слідство, зловмисники виготовляли і фасували психотропні речовини у професійно обладнаних лабораторіях, які були замасковані під складські приміщення.

Правоохоронці знешкодили дві нарколабораторії та три склади з прекурсорами, вилучили 44 одиниці вибухівки, 30 кг солей і понад п’ять тисяч літрів прекурсорів.

Всім 12 затриманим повідомили про підозру за незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин, вчинене організованою групою (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України).

Всі 12 фігурантів заарештовані без права внесення застави. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік під Луцьком влаштував стрілянину: пошкодив соняні панелі та цілив у поліцейських10.10.25, 16:49 • 2601 перегляд

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Україна