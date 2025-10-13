12 участников наркосиндиката, управляемого из россии, арестованы без права залога: детали
Киев • УНН
Суд арестовал 12 участников наркосиндиката, который управлялся куратором из россии. Злоумышленники изготавливали психотропные вещества в замаскированных лабораториях, изъято 44 единицы взрывчатки и 30 кг солей.
Суд арестовал без права внесения залога 12 участников наркосиндиката, который управлялся куратором из россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Подробности
Как установило следствие, злоумышленники изготавливали и фасовали психотропные вещества в профессионально оборудованных лабораториях, которые были замаскированы под складские помещения.
Правоохранители обезвредили две нарколаборатории и три склада с прекурсорами, изъяли 44 единицы взрывчатки, 30 кг солей и более пяти тысяч литров прекурсоров.
Всем 12 задержанным сообщили о подозрении за незаконное изготовление, хранение и сбыт психотропных веществ, совершенное организованной группой (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Украины).
Все 12 фигурантов арестованы без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
