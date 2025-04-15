12 років тюрми за смертельну ДТП: на Дніпропетровщині засуджено офіцера Нацгвардії
Київ • УНН
Офіцера Нацгвардії засуджено до 12 років позбавлення волі за ДТП на Дніпропетровщині, в якій загинули троє військових. Він був за кермом у стані наркотичного сп'яніння.
Вироком суду призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі правоохоронцю за ДТП, в якому загинули троє осіб. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Офіцера Нацгвардії визнано винним у смертельній дорожньо-транспортній пригоді, що сталася у лютому 2023 року на трасі Миколаїв – Кривий Ріг.
Прокурори Криворізької спеціалізованої прокуратури довели, що засуджений сів за кермо позашляховика після вживання наркотичних речовин.
Рухаючись автодорогою "Миколаїв – Кривий Ріг", під час обгону він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.
Унаслідок зіткнення загинули троє військових - водій та двоє пасажирів легковика.
Доповнення
фіцера Нацгвардії визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані спʼяніння, що спричинило загибель трьох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Засуджений свою вину не визнав.
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