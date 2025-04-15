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12 лет тюрьмы за смертельное ДТП: в Днепропетровской области осужден офицер Нацгвардии

Киев • УНН

 • 6706 просмотра

Офицер Нацгвардии приговорен к 12 годам лишения свободы за ДТП в Днепропетровской области, в котором погибли трое военных. Он был за рулем в состоянии наркотического опьянения.

12 лет тюрьмы за смертельное ДТП: в Днепропетровской области осужден офицер Нацгвардии

Приговором суда назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы правоохранителю за ДТП, в котором погибли три человека. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Офицер Нацгвардии признан виновным в смертельной дорожно-транспортной аварии, произошедшей в феврале 2023 года на трассе Николаев – Кривой Рог.

Прокуроры Криворожской специализированной прокуратуры доказали, что осужденный сел за руль внедорожника после употребления наркотических веществ.

Двигаясь по автодороге "Николаев – Кривой Рог", во время обгона он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате столкновения погибли трое военных - водитель и двое пассажиров легковушки.

Дополнение

Офицер Нацгвардии признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель трех человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины). Осужденный свою вину не признал.

Напомним

Святошинский суд Киева продлил арест бывшему судье Алексею Тандыру до 8 мая. Его обвиняют в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии, в котором погиб нацгвардеец на блокпосту.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для мужчины блогерки Анны Жук, который управлял Lexus во время ДТП.

Военнослужащий, которого разыскивали за ДТП с тяжкими последствиями в Киевской области, экстрадирован из Польши.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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