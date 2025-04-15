12 лет тюрьмы за смертельное ДТП: в Днепропетровской области осужден офицер Нацгвардии
Киев • УНН
Офицер Нацгвардии приговорен к 12 годам лишения свободы за ДТП в Днепропетровской области, в котором погибли трое военных. Он был за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Приговором суда назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы правоохранителю за ДТП, в котором погибли три человека. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
Офицер Нацгвардии признан виновным в смертельной дорожно-транспортной аварии, произошедшей в феврале 2023 года на трассе Николаев – Кривой Рог.
Прокуроры Криворожской специализированной прокуратуры доказали, что осужденный сел за руль внедорожника после употребления наркотических веществ.
Двигаясь по автодороге "Николаев – Кривой Рог", во время обгона он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.
В результате столкновения погибли трое военных - водитель и двое пассажиров легковушки.
Дополнение
Офицер Нацгвардии признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель трех человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины). Осужденный свою вину не признал.
Напомним
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