ДТП зі смертю нацгвардійця: суд продовжив арешт екссудді Тандиру

Святошинський районний суд Києва продовжив на два місяці арешт колишньому судді Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні у стані алкогольного сп’яніння смертельної ДТП, у якій загинув нацгвардієць. Про це журналісту УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.

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"Підозрюваному продовжили арешт до 8 травня", - повідомили в прокуратурі.

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У ніч на 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 ККУ. Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.

У серпні Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.