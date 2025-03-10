ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест экс-судье Тандыру
Киев • УНН
Святошинский суд Киева продлил арест бывшему судье Алексею Тандыру до 8 мая. Его обвиняют в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии, в котором погиб нацгвардеец на блокпосту.
Святошинский районный суд Киева продлил на два месяца арест бывшему судье Алексею Тандыру, который обвиняется в совершении в состоянии алкогольного опьянения смертельного ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Детали
"Подозреваемому продлили арест до 8 мая", - сообщили в прокуратуре.
Дополнение
Ночью 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судью задержали на месте.
Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.
В августе Высший совет правосудия решил уволить судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.