12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії

Родина 12-річного Ніко Антика повідомила про смерть сина в лікарні в суботу, 24 січня, через важкі травми, отримані внаслідок укусу акули. Трагічний інцидент стався в гавані Сіднея на тлі аномальної активності морських хижаків уздовж східного узбережжя Австралії, спричиненої нещодавніми штормами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Напад стався у Воклюзі, лише за 9 км від центру Сіднея, коли підліток разом із друзями стрибав у воду зі скель. Акула завдала хлопчику глибоких ран обох ніг, після чого друзі витягли його на берег та викликали медиків. У офіційній заяві батьки описали Ніко як "щасливого, доброзичливого та спортивного хлопчика", який завжди був сповнений життя, проте лікарі не змогли врятувати дитину через критичну крововтрату.

Масове закриття пляжів через активність хижаків

Цього тижня влада Сіднея була змушена закрити десятки популярних пляжів після серії з чотирьох нападів акул, що сталися протягом двох днів. Експерти пов'язують таку агресію тварин із сильними зливами: дощова вода зробила прибережні води каламутними, що приваблює акул ближче до берега.

Попри те, що в Австралії в середньому фіксують 20 атак на рік і лише одиниці з них є летальними, нинішня ситуація викликає серйозне занепокоєння серед місцевих мешканців.

