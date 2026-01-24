12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии

Семья 12-летнего Нико Антика сообщила о смерти сына в больнице в субботу, 24 января, из-за тяжелых травм, полученных в результате укуса акулы. Трагический инцидент произошел в гавани Сиднея на фоне аномальной активности морских хищников вдоль восточного побережья Австралии, вызванной недавними штормами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нападение произошло в Воклюзе, всего в 9 км от центра Сиднея, когда подросток вместе с друзьями прыгал в воду со скал. Акула нанесла мальчику глубокие раны обеих ног, после чего друзья вытащили его на берег и вызвали медиков. В официальном заявлении родители описали Нико как "счастливого, дружелюбного и спортивного мальчика", который всегда был полон жизни, однако врачи не смогли спасти ребенка из-за критической кровопотери.

Массовое закрытие пляжей из-за активности хищников

На этой неделе власти Сиднея были вынуждены закрыть десятки популярных пляжей после серии из четырех нападений акул, произошедших в течение двух дней. Эксперты связывают такую агрессию животных с сильными ливнями: дождевая вода сделала прибрежные воды мутными, что привлекает акул ближе к берегу.

Несмотря на то, что в Австралии в среднем фиксируют 20 атак в год и лишь единицы из них являются летальными, нынешняя ситуация вызывает серьезное беспокойство среди местных жителей.

В Австралии закрыли десятки пляжей из-за серии нападений акул