12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии

07:25 • 838 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 11760 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 27741 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 28515 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 26740 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 24823 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 43976 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 38886 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 20661 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 27269 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с КитаемPhoto23 января, 22:16 • 8600 просмотра
Серебряное ралли 2026: цена металла впервые в истории превысила 100 долларов за унцию23 января, 22:38 • 4430 просмотра
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23 января, 23:49 • 8488 просмотра
170 миллионов американцев под ударом рекордной снежной бури: ожидается Нацгвардия и "морозные землетрясения"24 января, 00:10 • 5862 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая24 января, 00:22 • 16705 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 43982 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 63103 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 83004 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 78574 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 80150 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Игорь Терехов
Музыкант
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Харьков
Вашингтон
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 26262 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 25727 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 40312 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 55380 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 49657 просмотра
12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии

Киев • УНН

 • 932 просмотра

12-летний Нико Антик скончался в больнице от тяжелых травм после укуса акулы в гавани Сиднея. Нападение произошло во время прыжков со скал, что привело к массовому закрытию пляжей из-за аномальной активности хищников.

12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии

Семья 12-летнего Нико Антика сообщила о смерти сына в больнице в субботу, 24 января, из-за тяжелых травм, полученных в результате укуса акулы. Трагический инцидент произошел в гавани Сиднея на фоне аномальной активности морских хищников вдоль восточного побережья Австралии, вызванной недавними штормами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нападение произошло в Воклюзе, всего в 9 км от центра Сиднея, когда подросток вместе с друзьями прыгал в воду со скал. Акула нанесла мальчику глубокие раны обеих ног, после чего друзья вытащили его на берег и вызвали медиков. В официальном заявлении родители описали Нико как "счастливого, дружелюбного и спортивного мальчика", который всегда был полон жизни, однако врачи не смогли спасти ребенка из-за критической кровопотери.

Массовое закрытие пляжей из-за активности хищников

На этой неделе власти Сиднея были вынуждены закрыть десятки популярных пляжей после серии из четырех нападений акул, произошедших в течение двух дней. Эксперты связывают такую агрессию животных с сильными ливнями: дождевая вода сделала прибрежные воды мутными, что привлекает акул ближе к берегу.

Несмотря на то, что в Австралии в среднем фиксируют 20 атак в год и лишь единицы из них являются летальными, нынешняя ситуация вызывает серьезное беспокойство среди местных жителей. 

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Животные
Reuters
Австралия