12 переможців Хакатону отримали по $10 000 на військово-технічні проєкти від Міноборони
Київ • УНН
12 переможців першого Хакатону, організованого Міністерством оборони України, отримали по $10 000 на подальшу розробку проектів у таких сферах, як розпізнавання цілей, навігаційні системи та безпечний зв'язок для підтримки військових.
12 переможців першого Хакатону отримали по 10 тисяч доларів від Міністерства оборони на подальшу розробку проєктів. Про це повідомили у пересслужбі оборонного відомства, передає УНН.
Деталі
На церемонії нагородження також обговорили наступні дії для найшвидшого втілення ідей переможців - зокрема тестування, сертифікацію та прийняття на озброєння їхніх виробів.
За даними оборонного відомства проєкти, які перемогли охоплюють різні сфери й напрямки необхідні для військових:
• створення алгоритмів для точного розпізнавання та захоплення цілей для подальшого ураження
• розвиток передових навігаційних систем
• створення стійких та безпечних комунікаційних систем
• розробка рішень для швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних
• розробка алгоритмів для координації безпілотних систем
• створення мережевих рішень для інтеграції між різними типами безпілотних систем
Кожен з переможців отримав 10 тисяч доларів від D3 Venture Capital Firm та Kyiv School of Economics для доопрацювання своїх розробок.
Хакатони від Міністерства оборони стануть регулярними. Ми побачили ефективність таких заходів, а головне – попит від галузі. Наша задача – забезпечити розробників зрозумілим шляхом від ідеї до застосування на полі бою і прямим відгуком від військових. Працюємо над цим.
У Міноборони також зазначили, що робота з усіма учасниками триває в цифровому форматі. Щотижня проходять онлайн-зустрічі розробників з військовими – як кінцевими споживачами інновацій на полі бою. Бійці діляться з айтішникам власним досвідом та спостереженнями щодо використання розробок на полі бою.
Нагадаємо
Хакатон "Наступ машин" реалізований за ініціативи Міністерства оборони України. Співорганізаторами заходу є Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості і defense tech кластер Brave1.
Перший Хакатон "Наступ машин" провели у січні за підтримки Міністерства оборони. Захід об'єднав понад 450 розробників, інженерів та винахідників, які створюють новаторські рішення для розв'язання різноманітних військових завдань.