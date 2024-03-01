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12 переможців Хакатону отримали по $10 000 на військово-технічні проєкти від Міноборони

Київ • УНН

 • 101873 перегляди

12 переможців першого Хакатону, організованого Міністерством оборони України, отримали по $10 000 на подальшу розробку проектів у таких сферах, як розпізнавання цілей, навігаційні системи та безпечний зв'язок для підтримки військових.

12 переможців Хакатону отримали по $10 000 на військово-технічні проєкти від Міноборони

12 переможців першого Хакатону отримали по 10 тисяч доларів від Міністерства оборони на подальшу розробку проєктів. Про це повідомили у пересслужбі оборонного відомства, передає УНН.

Деталі

На церемонії нагородження також обговорили наступні дії для найшвидшого втілення ідей переможців - зокрема тестування, сертифікацію та прийняття на озброєння їхніх виробів.  

За даними оборонного відомства проєкти, які перемогли охоплюють різні сфери й напрямки необхідні для військових:

 • створення алгоритмів для точного розпізнавання та захоплення цілей для подальшого ураження

 • розвиток передових навігаційних систем

 • створення стійких та безпечних комунікаційних систем

 • розробка рішень для швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних

 • розробка алгоритмів для координації безпілотних систем

 • створення мережевих рішень для інтеграції між різними типами безпілотних систем

Кожен з переможців отримав 10 тисяч доларів від D3 Venture Capital Firm та Kyiv School of Economics для доопрацювання своїх розробок. 

Хакатони від Міністерства оборони стануть регулярними. Ми побачили ефективність таких заходів, а головне – попит від галузі. Наша задача – забезпечити розробників зрозумілим шляхом від ідеї до застосування на полі бою і прямим відгуком від військових. Працюємо над цим.

 – підсумувала заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

У Міноборони також зазначили, що робота з усіма учасниками триває в цифровому форматі. Щотижня проходять онлайн-зустрічі розробників з військовими – як кінцевими споживачами інновацій на полі бою. Бійці діляться з айтішникам власним досвідом та спостереженнями щодо використання розробок на полі бою. 

Нагадаємо

Хакатон "Наступ машин" реалізований за ініціативи Міністерства оборони України. Співорганізаторами заходу є Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості і defense tech кластер Brave1.

Перший Хакатон "Наступ машин" провели у січні за підтримки Міністерства оборони. Захід об'єднав понад 450 розробників, інженерів та винахідників, які створюють новаторські рішення для розв'язання різноманітних військових завдань.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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