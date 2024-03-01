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12 победителей Хакатона получили по $10 000 на военно-технические проекты от Минобороны

12 победителей Хакатона получили по $10 000 на военно-технические проекты от Минобороны

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 16:04  •  5491 просмотра

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12 победителей первого Хакатона, организованного Министерством обороны Украины, получили по $10 000 на дальнейшую разработку проектов в таких сферах, как распознавание целей, навигационные системы и безопасная связь для поддержки военных.

12 победителей первого Хакатона получили по 10 тысяч долларов от Министерства обороны на дальнейшую разработку проектов. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

На церемонии награждения также обсудили следующие действия для быстрого воплощения идей победителей - в частности тестирование, сертификацию и принятие на вооружение их изделий.  

По данным оборонного ведомства проекты, которые победили охватывают различные сферы и направления необходимые для военных:

 - создание алгоритмов для точного распознавания и захвата целей для дальнейшего поражения

 - развитие передовых навигационных систем

 - создание устойчивых и безопасных коммуникационных систем

 - разработка решений для скоростной передачи (в реальном времени) разведывательных данных

 - разработка алгоритмов для координации беспилотных систем

 - создание сетевых решений для интеграции между различными типами беспилотных систем

Каждый из победителей получил 10 тысяч долларов от D3 Venture Capital Firm и Kyiv School of Economics для доработки своих разработок. 

Хакатоны от Министерства обороны станут регулярными. Мы увидели эффективность таких мероприятий, а главное - спрос от отрасли. Наша задача - обеспечить разработчиков понятным путем от идеи до применения на поле боя и прямым откликом от военных. Работаем над этим.

 - подытожила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

В Минобороны также отметили, что работа со всеми участниками продолжается в цифровом формате. Еженедельно проходят онлайн-встречи разработчиков с военными - как конечными потребителями инноваций на поле боя. Бойцы делятся с айтишниками собственным опытом и наблюдениями по использованию разработок на поле боя. 

Напомним

Хакатон "Наступление машин" реализован по инициативе Министерства обороны Украины. Соорганизаторами мероприятия являются Генеральный штаб ВСУ, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и defense tech кластер Brave1.

Первый Хакатон "Наступление машин" провели в январе при поддержке Министерства обороны. Мероприятие объединило более 450 разработчиков, инженеров и изобретателей, которые создают новаторские решения для решения различных военных задач.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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ministerstvo-strategicheskikh-otraslei-promishlennosti-ukrainiМинистерство стратегических отраслей промышленности Украины
kievskaya-shkola-ekonomikiКиевская школа экономики
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
12 переможців Хакатону отримали по $10 000 на військово-технічні проєкти від Міноборони
12 winners of the Hackathon received $10,000 each for military-technical projects from the Ministry of Defense
Новости по теме

12 победителей Хакатона получили по $10 000 на военно-технические проекты от Минобороны

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