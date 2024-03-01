12 победителей Хакатона получили по $10 000 на военно-технические проекты от Минобороны
Киев • УНН
12 победителей первого Хакатона, организованного Министерством обороны Украины, получили по $10 000 на дальнейшую разработку проектов в таких сферах, как распознавание целей, навигационные системы и безопасная связь для поддержки военных.
12 победителей первого Хакатона получили по 10 тысяч долларов от Министерства обороны на дальнейшую разработку проектов. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, передает УНН.
Детали
На церемонии награждения также обсудили следующие действия для быстрого воплощения идей победителей - в частности тестирование, сертификацию и принятие на вооружение их изделий.
По данным оборонного ведомства проекты, которые победили охватывают различные сферы и направления необходимые для военных:
- создание алгоритмов для точного распознавания и захвата целей для дальнейшего поражения
- развитие передовых навигационных систем
- создание устойчивых и безопасных коммуникационных систем
- разработка решений для скоростной передачи (в реальном времени) разведывательных данных
- разработка алгоритмов для координации беспилотных систем
- создание сетевых решений для интеграции между различными типами беспилотных систем
Каждый из победителей получил 10 тысяч долларов от D3 Venture Capital Firm и Kyiv School of Economics для доработки своих разработок.
Хакатоны от Министерства обороны станут регулярными. Мы увидели эффективность таких мероприятий, а главное - спрос от отрасли. Наша задача - обеспечить разработчиков понятным путем от идеи до применения на поле боя и прямым откликом от военных. Работаем над этим.
В Минобороны также отметили, что работа со всеми участниками продолжается в цифровом формате. Еженедельно проходят онлайн-встречи разработчиков с военными - как конечными потребителями инноваций на поле боя. Бойцы делятся с айтишниками собственным опытом и наблюдениями по использованию разработок на поле боя.
Напомним
Хакатон "Наступление машин" реализован по инициативе Министерства обороны Украины. Соорганизаторами мероприятия являются Генеральный штаб ВСУ, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и defense tech кластер Brave1.
Первый Хакатон "Наступление машин" провели в январе при поддержке Министерства обороны. Мероприятие объединило более 450 разработчиков, инженеров и изобретателей, которые создают новаторские решения для решения различных военных задач.
12 победителей Хакатона получили по $10 000 на военно-технические проекты от Минобороны
12 победителей первого Хакатона, организованного Министерством обороны Украины, получили по $10 000 на дальнейшую разработку проектов в таких сферах, как распознавание целей, навигационные системы и безопасная связь для поддержки военных.
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