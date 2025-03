11 травня: сьогодні відзначають День прасованих шнурків та День свята шлунку

Свята

11 травня свято усіх людей, які люблять багато поїсти. Цього дня у США відзначають День свята шлунку. Американці називають його днем, коли можна їсти все, що хочеться (Eat what you want day).

Цей день є справжнім бенкетом для людей із надмірною вагою та тих, хто постійно сидить на новомодних дієтах, адже саме 11 травня можна порушувати всі правила харчування. Цього дня кожен має право від душі “нагодувати свій шлунок” улюбленими стравами, які, найчастіше, містять велику кількість калорій і не дуже корисні для здоров’я.

Вважається, що засновником свята дозволеної обжерливості був актор Томас Рой. Він вважав, що раз на рік можна вдатися до обжерливості і це не позначиться на фігурі.

11 травня відзначається ще одне незвичайне свято — День прасованих шнурків. Існує версія, що це свято присвячене “нічогонеробленню”, або ліні. За іншою версією, свято виникло з метою протесту проти небажаних дій. Усім відома фраза: “Зараз, тільки шнурки попрасую”, яка означає відмову від виконання будь-якого прохання. Ця фраза і лягла в основу цього свята.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 11 травня, віряни відзначають Радоницю, поминання покійних та день святителя Кирила.

Радониця відзначається у вівторок за тиждень (на 9-й день) після Великодня. Православна Церква в цей день встановила поминання покійних. В народі цей день називають Проводами, або Радоницею.

Назва поминального дня Радониця походить від слова “радість”. Вважається, що цього дня не можна тужити за покійними. Навпаки, у Радоницю необхідно вірити та зберігати надію на вічне життя і воскресіння душі в іншому вигляді. Цей день вважається Великоднем для покійних.

У народі широко поширені й інші назви дня, серед яких — проводи, Червоний або Радоницький тиждень.

Зокрема, 11 травня — день Святителя Кирила, архиєпископа Олександрійського. Він є творцем христологічної доктрини. В юності він пробув у скиту шість років, а згодом був обраний на патріарший престол Олександрійської Церкви.

Святитель Кирило керував Олександрійської Церквою 32 роки. Помер святитель Кирило в 444 році, залишивши багато творінь. Особливо слід відзначити Тлумачення на Євангелія від Луки, від Іоанна, Послання апостола Павла до Коринтян і Євреїв.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Максим.