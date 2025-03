11 мая: сегодня отмечают День глаженых шнурков и День праздника желудка

Праздники

11 мая праздник всех людей, которые любят много поесть. В этот день в США отмечают День праздника желудка. Американцы называют его днем, когда можно есть все, что хочется (Eat what you want day).

Этот день является настоящим пиром для людей с избыточным весом и тех, кто постоянно сидит на новомодных диетах, ведь именно 11 мая можно нарушать все правила питания. В этот день каждый имеет право от души “накормить свой желудок” любимыми блюдами, которые, зачастую, содержат большое количество калорий и не очень полезны для здоровья.

Считается, что основателем праздника разрешенной обжорства был актер Томас Рой. Он считал, что раз в год можно прибегнуть к обжорству и это не скажется на фигуре.

11 мая отмечается еще одно необычное праздник — День глаженных шнурков. Существует версия, что это праздник посвящен “ничегонеделание”, или лени. По другой версии, праздник возник с целью протеста против нежелательных действий. Всем известна фраза: “Сейчас, только шнурки поутюжу”, которая означает отказ от выполнения любого просьбу. Эта фраза и легла в основу этого праздника.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня, 11 мая, верующие отмечают Радоницу, поминовения усопших и день святителя Кирилла.

Радоница отмечается во вторник за неделю (на 9-й день) после Пасхи. Православная Церковь в этот день установила поминовение усопших. В народе этот день называют Проводами, или Радоницей.

Название поминального дня Радоница происходит от слова “радость”. Считается, что в этот день нельзя тосковать по усопшим. Напротив, в Радоницу необходимо верить и сохранять надежду на вечную жизнь и воскресение души в ином виде. Этот день считается Пасхой для усопших.

В народе широко распространены и другие названия дня, среди которых — провода, Красный или Радоницький неделю.

В частности, 11 мая — день Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Он является создателем христологической доктрины. В юности он провел в скита шесть лет, а затем был избран на патриарший престол Александрийской Церкви.

Святитель Кирилл руководил Александрийской Церковью 32 года. Скончался святитель Кирилл в 444 году, оставив много творений. Особо следует отметить Толкование на Евангелие от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Виталий, Евсей, Зенон, Кирилл, Максим.