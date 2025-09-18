100 ветеранських бізнесів отримають гранти до 1,6 млн грн: оголосили переможців конкурсу “Варто РОБИти СВОЄ 2.0”

100 проєктів ветеранського бізнесу стали переможцями конкурсу "Варто РОБИти СВОЄ 2.0", який Український ветеранський фонд Мінветеранів реалізував у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді" та агрокомпанією Kernel, передає УНН.

Фінансову підтримку на реалізацію бізнес-ідей отримають 100 ветеранських бізнесів із 20 регіонів України та столиці. Розмір грантів — від 600 тисяч до 1,6 мільйона гривень, сума залежить від кошторису проєктів. Найбільше переможців зареєстровані у Полтавській та Вінницькій областях — 21 та 15 відповідно.

Завдяки участі в конкурсі ветерани та ветеранки, їхні рідні, а також родини загиблих Захисників і Захисниць зможуть розпочати або масштабувати власні бізнеси, створити нові робочі місця та сприяти розвитку економіки в своїх громадах.

Кожен ветеранський бізнес — це шлях до власного відновлення, до пошуку себе у цивільному світі. Ми в Українському ветеранському фонді щиро вболіваємо за кожного, хто стає на цей шлях, бо знаємо, що для ветеранів і ветеранок підприємництво — це не лише про дохід, а й про відчуття власної сили й можливість творити зміни - зазначила директорка Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко.

Партнери конкурсу — БФ "МХП-Громаді" та Kernel, які системно підтримують захисників і захисниць, які повертаються до цивільного життя.

Фонд "МХП-Громаді" уже десять років підтримує малих підприємців у громадах через грантові конкурси. За цей час нам вдалося створити та масштабувати понад 500 бізнесів, у тому числі ветеранських. Завдяки програмі "МХП Поруч" ми будуємо інфраструктуру для ветеранів у громадах і допомагаємо їм опановувати нові професії та відкривати нові можливості - наголосив Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду «МХП-Громаді».

Тематика проєктів — від агровиробництва до сервісних послуг. Переможці конкурсу представляють різні сфери: агровиробництво, дерево- та металообробку, переробку й виготовлення харчових продуктів, а також надання побутових і сервісних послуг. Серед підтриманих ініціатив, зокрема, — облаштування теплиць, придбання техніки для фермерських господарств, започаткування виробництва крафтових харчових подуктів, модернізація металообробних виробництв, створення сервісу зі встановлення і обслуговування домофонів та багато іншого.

Загалом на конкурс було подано 259 заявок, що свідчить про важливість програм підтримки ветеранського підприємництва та прагнення ветеранів реалізовувати власні бізнес-ідеї після служби.

Від початку своєї діяльності Український ветеранський фонд реалізував уже 14 конкурсів для підтримки бізнес-проєктів ветеранів, їхніх родин і сімей загиблих, а також ініціатив для ветеранів від громадських обʼєднань. Загалом у межах програм "Варто" підтримано 508 проєктів на суму майже 629 мільйонів гривень.

Перелік переможців конкурсу "Варто РОБИти СВОЄ 2.0" — на сайті Українського ветеранського фонду за посиланням:

https://veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0/