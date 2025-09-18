$41.190.02
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 10280 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 18383 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 13382 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 13421 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 22542 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14424 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 42897 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42961 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33075 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
100 ветеранських бізнесів отримають гранти до 1,6 млн грн: оголосили переможців конкурсу “Варто РОБИти СВОЄ 2.0”

Київ

 • 590 перегляди

100 ветеранських бізнесів з 20 регіонів України та столиці стали переможцями конкурсу "Варто РОБИти СВОЄ 2.0". Вони отримають фінансову підтримку від 600 тисяч до 1,6 мільйона гривень на реалізацію своїх бізнес-ідей.

100 ветеранських бізнесів отримають гранти до 1,6 млн грн: оголосили переможців конкурсу “Варто РОБИти СВОЄ 2.0”

100 проєктів ветеранського бізнесу стали переможцями конкурсу "Варто РОБИти СВОЄ 2.0", який Український ветеранський фонд Мінветеранів реалізував у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді" та агрокомпанією Kernel, передає УНН.

Фінансову підтримку на реалізацію бізнес-ідей отримають 100 ветеранських бізнесів із 20 регіонів України та столиці. Розмір грантів — від 600 тисяч до 1,6 мільйона гривень, сума залежить від кошторису проєктів. Найбільше переможців зареєстровані у Полтавській та Вінницькій областях — 21 та 15 відповідно. 

Завдяки участі в конкурсі ветерани та ветеранки, їхні рідні, а також родини загиблих Захисників і Захисниць зможуть розпочати або масштабувати власні бізнеси, створити нові робочі місця та сприяти розвитку економіки в своїх громадах.

Кожен ветеранський бізнес — це шлях до власного відновлення, до пошуку себе у цивільному світі. Ми в Українському ветеранському фонді щиро вболіваємо за кожного, хто стає на цей шлях, бо знаємо, що для ветеранів і ветеранок підприємництво — це не лише про дохід, а й про відчуття власної сили й можливість творити зміни 

- зазначила директорка Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко.

Партнери конкурсу — БФ "МХП-Громаді" та Kernel, які системно підтримують захисників і захисниць, які повертаються до цивільного життя. 

Фонд "МХП-Громаді" уже десять років підтримує малих підприємців у громадах через грантові конкурси. За цей час нам вдалося створити та масштабувати понад 500 бізнесів, у тому числі ветеранських. Завдяки програмі "МХП Поруч" ми будуємо інфраструктуру для ветеранів у громадах і допомагаємо їм опановувати нові професії та відкривати нові можливості 

- наголосив Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду «МХП-Громаді».

Тематика проєктів — від агровиробництва до сервісних послуг. Переможці конкурсу представляють різні сфери: агровиробництво, дерево- та металообробку, переробку й виготовлення харчових продуктів, а також надання побутових і сервісних послуг. Серед підтриманих ініціатив, зокрема, — облаштування теплиць, придбання техніки для фермерських господарств, започаткування виробництва крафтових харчових подуктів, модернізація металообробних виробництв, створення сервісу зі встановлення і обслуговування домофонів та багато іншого.

Загалом на конкурс було подано 259 заявок, що свідчить про важливість програм підтримки ветеранського підприємництва та прагнення ветеранів реалізовувати власні бізнес-ідеї після служби.

Від початку своєї діяльності Український ветеранський фонд реалізував уже 14 конкурсів для підтримки бізнес-проєктів ветеранів, їхніх родин і сімей загиблих, а також ініціатив для ветеранів від громадських обʼєднань. Загалом у межах програм "Варто" підтримано 508 проєктів на суму майже 629 мільйонів гривень.

Перелік переможців конкурсу "Варто РОБИти СВОЄ 2.0" — на сайті Українського ветеранського фонду за посиланням: 

https://veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0/

Лілія Подоляк

Суспільство
Вінницька область
Полтавська область
благодійність
ПрАТ МХП
Україна