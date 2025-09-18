$41.190.02
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 8128 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 16764 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 12460 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 12642 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 21615 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14154 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 42188 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42756 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32993 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
100 ветеранских бизнесов получат гранты до 1,6 млн грн: объявлены победители конкурса "Варто РОБИТИ СВОЄ 2.0"

Киев • УНН

 • 170 просмотра

100 ветеранских бизнесов из 20 регионов Украины и столицы стали победителями конкурса "Варто РОБИТИ СВОЄ 2.0". Они получат финансовую поддержку от 600 тысяч до 1,6 миллиона гривен на реализацию своих бизнес-идей.

100 ветеранских бизнесов получат гранты до 1,6 млн грн: объявлены победители конкурса "Варто РОБИТИ СВОЄ 2.0"

100 проектов ветеранского бизнеса стали победителями конкурса "Варто РОБИти СВОЄ 2.0", который Украинский ветеранский фонд Минветеранов реализовал в партнерстве с Благотворительным фондом "МХП-Громаді" и агрокомпанией Kernel, передает УНН.

Финансовую поддержку на реализацию бизнес-идей получат 100 ветеранских бизнесов из 20 регионов Украины и столицы. Размер грантов — от 600 тысяч до 1,6 миллиона гривен, сумма зависит от сметы проектов. Больше всего победителей зарегистрированы в Полтавской и Винницкой областях — 21 и 15 соответственно. 

Благодаря участию в конкурсе ветераны и ветеранки, их родные, а также семьи погибших Защитников и Защитниц смогут начать или масштабировать собственные бизнесы, создать новые рабочие места и способствовать развитию экономики в своих общинах.

Каждый ветеранский бизнес — это путь к собственному восстановлению, к поиску себя в гражданском мире. Мы в Украинском ветеранском фонде искренне болеем за каждого, кто становится на этот путь, потому что знаем, что для ветеранов и ветеранок предпринимательство — это не только о доходе, но и о чувстве собственной силы и возможности творить изменения 

- отметила директор Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко.

Партнеры конкурса — БФ "МХП-Громаді" и Kernel, которые системно поддерживают защитников и защитниц, возвращающихся к гражданской жизни. 

Фонд "МХП-Громаді" уже десять лет поддерживает малых предпринимателей в громадах через грантовые конкурсы. За это время нам удалось создать и масштабировать более 500 бизнесов, в том числе ветеранских. Благодаря программе "МХП Поруч" мы строим инфраструктуру для ветеранов в громадах и помогаем им осваивать новые профессии и открывать новые возможности 

- подчеркнул Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді».

Тематика проектов — от агропроизводства до сервисных услуг. Победители конкурса представляют различные сферы: агропроизводство, дерево- и металлообработку, переработку и изготовление пищевых продуктов, а также предоставление бытовых и сервисных услуг. Среди поддержанных инициатив, в частности, — обустройство теплиц, приобретение техники для фермерских хозяйств, начало производства крафтовых пищевых продуктов, модернизация металлообрабатывающих производств, создание сервиса по установке и обслуживанию домофонов и многое другое.

Всего на конкурс было подано 259 заявок, что свидетельствует о важности программ поддержки ветеранского предпринимательства и стремлении ветеранов реализовывать собственные бизнес-идеи после службы.

С начала своей деятельности Украинский ветеранский фонд реализовал уже 14 конкурсов для поддержки бизнес-проектов ветеранов, их семей и семей погибших, а также инициатив для ветеранов от общественных объединений. Всего в рамках программ "Варто" поддержано 508 проектов на сумму почти 629 миллионов гривен.

Перечень победителей конкурса "Варто РОБИти СВОЄ 2.0" — на сайте Украинского ветеранского фонда по ссылке: 

https://veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0/

Лилия Подоляк

