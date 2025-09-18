100 ветеранских бизнесов получат гранты до 1,6 млн грн: объявлены победители конкурса "Варто РОБИТИ СВОЄ 2.0"

100 проектов ветеранского бизнеса стали победителями конкурса "Варто РОБИти СВОЄ 2.0", который Украинский ветеранский фонд Минветеранов реализовал в партнерстве с Благотворительным фондом "МХП-Громаді" и агрокомпанией Kernel, передает УНН.

Финансовую поддержку на реализацию бизнес-идей получат 100 ветеранских бизнесов из 20 регионов Украины и столицы. Размер грантов — от 600 тысяч до 1,6 миллиона гривен, сумма зависит от сметы проектов. Больше всего победителей зарегистрированы в Полтавской и Винницкой областях — 21 и 15 соответственно.

Благодаря участию в конкурсе ветераны и ветеранки, их родные, а также семьи погибших Защитников и Защитниц смогут начать или масштабировать собственные бизнесы, создать новые рабочие места и способствовать развитию экономики в своих общинах.

Каждый ветеранский бизнес — это путь к собственному восстановлению, к поиску себя в гражданском мире. Мы в Украинском ветеранском фонде искренне болеем за каждого, кто становится на этот путь, потому что знаем, что для ветеранов и ветеранок предпринимательство — это не только о доходе, но и о чувстве собственной силы и возможности творить изменения - отметила директор Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко.

Партнеры конкурса — БФ "МХП-Громаді" и Kernel, которые системно поддерживают защитников и защитниц, возвращающихся к гражданской жизни.

Фонд "МХП-Громаді" уже десять лет поддерживает малых предпринимателей в громадах через грантовые конкурсы. За это время нам удалось создать и масштабировать более 500 бизнесов, в том числе ветеранских. Благодаря программе "МХП Поруч" мы строим инфраструктуру для ветеранов в громадах и помогаем им осваивать новые профессии и открывать новые возможности - подчеркнул Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді».

Тематика проектов — от агропроизводства до сервисных услуг. Победители конкурса представляют различные сферы: агропроизводство, дерево- и металлообработку, переработку и изготовление пищевых продуктов, а также предоставление бытовых и сервисных услуг. Среди поддержанных инициатив, в частности, — обустройство теплиц, приобретение техники для фермерских хозяйств, начало производства крафтовых пищевых продуктов, модернизация металлообрабатывающих производств, создание сервиса по установке и обслуживанию домофонов и многое другое.

Всего на конкурс было подано 259 заявок, что свидетельствует о важности программ поддержки ветеранского предпринимательства и стремлении ветеранов реализовывать собственные бизнес-идеи после службы.

С начала своей деятельности Украинский ветеранский фонд реализовал уже 14 конкурсов для поддержки бизнес-проектов ветеранов, их семей и семей погибших, а также инициатив для ветеранов от общественных объединений. Всего в рамках программ "Варто" поддержано 508 проектов на сумму почти 629 миллионов гривен.

Перечень победителей конкурса "Варто РОБИти СВОЄ 2.0" — на сайте Украинского ветеранского фонда по ссылке:

https://veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0/