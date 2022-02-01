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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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1 лютого — Китайський Новий рік

1 лютого — Китайський Новий рік

Київ • УНН

 • 28688 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні, 1 лютого, відзначають Китайський Новий рік, Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин, Міжнародний день десерту. Віряни вшановують пам’ять преподобного Макарія Великого (Єгипетського), інформує УНН.

Китайський Новий рік 

Це свято немає фіксованої дати, її вираховують за спеціальним місячним календарем. 2022 року святкування почнинається 1 лютого і продовжиться цілий тиждень. Символом Нового року стане водяний тигр. Новий рік в Китаї ще називають “Нянь”, це слово в перекладі означає “рік”. Свято заснували ще близько 4000 років тому і засноване на старовинних легендах. Згідно з однією з них, в давнину на цих землях жило страхіття Нянь (“новорічний звір”), яке напередодні нового року виходило з морських глибин і йшло до людських поселень. Там воно з’їдало запаси та вбивало місцевих жителів. Одного дня до селища перед чудовищем зайшов старий чоловік. Він пообіцяв, що зможе знищити звіра. Всі будинки сказав пофарбувати в червоний колір, а всередині запалити вогонь. Так мешканці дізналися, що страхіття боїться вогню та червоного кольору. А ще йому не подобається галас. Тому люди голосно сміялися та веселилися. З тих часів, напередодні Нового року в Східній Азії існує цікава традиція. На вхідних дверях наклеюють червоні таблички з написами. А ще запалюють вогні та галасують.

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних взаємин 

Цей захід має важливу мету – побудувати доброзичливі та толерантні відносини між людьми різних віросповідань та конфесій. Запровадили подію спеціальною Резолюцією ООН 2010 року. А її ініціаторами виступили принц Йорданії Газі бен Мухаммед та король Йорданії Абдалла II ібн Хусейн аль-Хашими.

Міжнародний день десерту

Ця подія не офіційна, проте набуває популярності. Започаткувала свято американська кондитерка і блогерка Енджі Дадлі в 2008 році. Тоді она презентувала свій новий десерт, який назвала кейк-поп (це цукерка на паличці, яку можна назвати аналогом чупа-чупсу). Згодом з’явилося чимало варіантів кейк-попу. Також вона написала цілу книжку про цей десерт.

День пам’яті преподобного Макарія Великого (Єгипетського)

Преподобний Макарій Великий був послідовником Антонія Великого. Народився близько 301 року в Єгипті. Мав дуже глибоку духовну мудрість, за що і отримав своє ім’я. Макарій був ченцем, який вів надзвичайно аскетичне та смиренне життя. Він їв тільки один раз на тиждень, а спав і пив в кілька разів менше, ніж цього потребувало його тіло. За це Господь наділив Макарія чудесним даром: він міг воскрешати померлих та зцілювати найсерйозніші недуги. Помер 391 року.

Іменини 

День Ангела святкують: Макарій, Арсеній, Антон, Марк, Мелетій, Петро, Микола, Федор, Сава, Катерина, Євфрасія.

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