1 февраля — Китайский Новый год

Китайский Новый год

Этот праздник не имеет фиксированной даты, ее высчитывают по специальному лунному календарю. В 2022 году празднование начинается 1 февраля и продлится целую неделю. Символом Нового года станет водяной тигр. Новый год в Китае еще называют “Нянь”, это слово в переводе означает “год”. Праздник основали еще около 4000 лет назад и основан он на старинных легендах. Согласно одной из них, в древности на этих землях жило чудовище Нянь (“новогодний зверь”), который накануне нового года выходил из морских глубин и шел к человеческим поселениям. Там оно съедало запасы и убивало местных жителей. Однажды в поселок перед чудовищем зашел старый человек. Он пообещал, что сможет уничтожить зверя. Все дома сказал покрасить в красный цвет, а внутри зажечь огонь. Так жители узнали, что он боится огня и красного цвета. А еще ему не нравится шум. Поэтому люди громко смеялись и веселились. С тех времен, в канун Нового года в Восточной Азии существует интересная традиция. На входной двери наклеивают красные таблички с надписями. А еще зажигают огни и шумят.

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

Это мероприятие преследует важную цель - построить доброжелательные и толерантные отношения между людьми разных вероисповеданий и конфессий. Ввели событие специальной резолюцией ООН 2010 года. А ее инициаторами выступили принц Иордании Гази бен Мухаммед и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими.

Международный день десерта

Это событие не официальное, однако приобретает популярность. Открыла праздник американская кондитерка и блоггер Энджи Дадли в 2008 году. Тогда она презентовала свой новый десерт, который назвала кейк-поп (это конфета на палочке, которую можно назвать аналогом чупа-чупсу). Впоследствии появилось немало вариантов кейк-попа. Также она написала целую книгу об этом десерте.

День памяти преподобного Макария Великого (Египетского)

Преподобный Макарий Великий был учеником Антония Великого. Родился около 301 года в Египте. Имел очень глубокую духовную мудрость, за что и получил свое имя. Макарий был монахом, который вел чрезвычайно аскетическую и смиренную жизнь. Он ел только один раз в неделю, а спал и пил в несколько раз меньше, чем в этом нуждалось его тело. За это Господь наделил Макария чудесным даром: он мог воскрешать умерших и исцелять самые серьезные недуги. Умер в 391 году.

Именины

День Ангела празднуют: Макарий, Арсений, Антон, Марк, Мелетий, Петр, Николай, Федор, Савва, Екатерина, Євфрасия.