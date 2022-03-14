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Появился четкий спутниковый снимок острова Змеиный: российский военный корабль стоит на якоре

Киев • УНН

 • 278886 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Американская компания по космическим технологиям Maxar Technologies опубликовала первый четкий спутниковый снимок украинского острова Змеиный в Черном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Снимок, сделанный в воскресенье компанией Maxar Technologies, является первым четким изображением острова с того времени, как он подвергся бомбардировке в начале российского вторжения в Украину.

Как видно на фото, некоторые здания с красной крышей в центре острова, похоже, были значительно повреждены вследствие русского обстрела в первые часы вторжения. Российский корабль, который Maxar идентифицировал как десантный корабль класса Ropucha, стоит на якоре.

Часть острова все еще покрыта снегом, на его поверхности можно увидеть воронки от ракет.

Напомним

Российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море, в результате чего, как сообщалось, погибло 13 пограничников. К острову подошли два российских военных корабля, крейсер "Москва" и патрульный корвет "Василий Быков", и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, которые были размещены на острове, сдаться. Они отказались.

Согласно записи радиодиалога между ними, украинские пограничники получили сообщение: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться, чтобы избежать кровопролития и ненужных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?". На что получили ответ: "русский военный корабль, иди на х*й".

Позже появилась информация о том, что защитники могут быть живы, находясь в плену у русских оккупантов.

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