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Корабель РФ пропонував здатися і був посланий: у бою на острові Зміїний загинули 13 українських прикордонників - Геращенко

Корабель РФ пропонував здатися і був посланий: у бою на острові Зміїний загинули 13 українських прикордонників - Геращенко

Київ • УНН

 • 407434 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російський корабель пропонує гарнізону острова Зміїний здатися. В результаті опору 13 українських прикордонників загинули, повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram, передає УНН.

Цитата

“Російський корабель пропонує гарнізону острова Зміїний здатися. Був посланий. Далі почався ракетно артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули", - написав Геращенко.

Деталі

Він додав, що можливо загинув і "той сміливий герой, який послав переважаючого противника, як посилали запорізькі козаки ворогів України".

Раніше

У Держприкордонслужбі повідомили, що острів Зміїний в Одеській області захопили військові РФ. Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з військовими ЗСУ, втрачено.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових здати зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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