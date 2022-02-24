Корабель РФ пропонував здатися і був посланий: у бою на острові Зміїний загинули 13 українських прикордонників - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російський корабель пропонує гарнізону острова Зміїний здатися. В результаті опору 13 українських прикордонників загинули, повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram, передає УНН.
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“Російський корабель пропонує гарнізону острова Зміїний здатися. Був посланий. Далі почався ракетно артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули", - написав Геращенко.
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Він додав, що можливо загинув і "той сміливий герой, який послав переважаючого противника, як посилали запорізькі козаки ворогів України".
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У Держприкордонслужбі повідомили, що острів Зміїний в Одеській області захопили військові РФ. Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з військовими ЗСУ, втрачено.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових здати зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.