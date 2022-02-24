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15 марта, 19:03 • 86697 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Корабль РФ предлагал сдаться и был послан: в бою на острове Змеиный погибли 13 украинских пограничников - Геращенко

Киев • УНН

 • 407434 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. В результате оказания сопротивления 13 украинских пограничников погибли, сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

“Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан... Дальше начался ракетно артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли”, - написал Геращенко.

Детали

Он добавил, что возможно погиб и "тот смелый герой, который послал превосходящего противника, как посылали Запорожские казаки врагов Украины”.

Ранее

В Госпогранслужбе сообщили, что остров Змеиный в Одесской области захватили военные РФ. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, утрачена. 

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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