Корабль РФ предлагал сдаться и был послан: в бою на острове Змеиный погибли 13 украинских пограничников - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. В результате оказания сопротивления 13 украинских пограничников погибли, сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram, передает УНН.
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“Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан... Дальше начался ракетно артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли”, - написал Геращенко.
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Он добавил, что возможно погиб и "тот смелый герой, который послал превосходящего противника, как посылали Запорожские казаки врагов Украины”.
Ранее
В Госпогранслужбе сообщили, что остров Змеиный в Одесской области захватили военные РФ. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, утрачена.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.