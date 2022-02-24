Корабль РФ предлагал сдаться и был послан: в бою на острове Змеиный погибли 13 украинских пограничников - Геращенко

Цитата

“Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан... Дальше начался ракетно артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли”, - написал Геращенко.

Детали

Он добавил, что возможно погиб и "тот смелый герой, который послал превосходящего противника, как посылали Запорожские казаки врагов Украины”.

Ранее

В Госпогранслужбе сообщили, что остров Змеиный в Одесской области захватили военные РФ. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, утрачена.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.