Остров Змеиный захвачен, связь с военными потеряна - ГПСУ

Детали

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации кафиров была разрушена инфраструктура на острове.

Сообщается, что связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен.

Напомним

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали остров Змеиный с кораблей.