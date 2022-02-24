Остров Змеиный захвачен, связь с военными потеряна - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Остров Змеиный в Одесской области захватили военные РФ. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, утрачена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Детали
После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации кафиров была разрушена инфраструктура на острове.
Сообщается, что связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен.
Напомним
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали остров Змеиный с кораблей.