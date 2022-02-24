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Острів Зміїний захоплений, зв'язок з військовими втрачено - ДПСУ

Острів Зміїний захоплений, зв'язок з військовими втрачено - ДПСУ

Київ • УНН

 • 541377 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Острів Зміїний в Одеській області захопили військові РФ. Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з військовими ЗСУ, втрачено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.

Повідомляється, що зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували острів Зміїний з кораблів.

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