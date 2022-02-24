Острів Зміїний захоплений, зв'язок з військовими втрачено - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Острів Зміїний в Одеській області захопили військові РФ. Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з військовими ЗСУ, втрачено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
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Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.
Повідомляється, що зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що російські війська атакували острів Зміїний з кораблів.