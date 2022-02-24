Острів Зміїний атакували з російських кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські війська атакували острів Зміїний з кораблів. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.
Цитата
"Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону!
Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков", — ідеться у повідомленні.
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Дві нерозпізнані цілі погрожували прикордонникам на Зміїному острові.
Контекст
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.
Станом на 15.00 тривають бої по всій лінії зіткнення, прориву не допущено.