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Острів Зміїний атакували з російських кораблів

Острів Зміїний атакували з російських кораблів

Київ • УНН

 • 162981 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські війська атакували острів Зміїний з кораблів. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.

Цитата

"Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону!

Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков", — ідеться у повідомленні.

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Дві нерозпізнані цілі погрожували прикордонникам на Зміїному острові.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

Станом на 15.00 тривають бої по всій лінії зіткнення, прориву не допущено.

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