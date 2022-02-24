ООС: тривають бої по всій лінії зіткнення, на Донбасі ЗСУ знищили три танки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Станом на 15.00 тривають бої по всій лінії зіткнення, прориву не допущено. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Станом на 15.00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено. Зараз в районі населеного пункту Піщевик (Донецька область) йдуть запеклі бої. Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога", — ідеться у повідомленні.
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